PSG: Marquinhos donne des nouvelles pas très rassurantes de Neymar

En marge de la victoire du PSG face à Monaco (2-0) dimanche soir au Parc des Princes en clôture de la 18e journée de Ligue 1, le capitaine parisien Marquinhos ne s’est pas montré très rassurant sur Neymar, blessé à la cheville gauche.

Le PSG va être fixé sur son sort en Ligue des champions. C’est ce lundi à midi qu’aura lieu le tirage au sort des 8eme de finale de la C1 (à suivre en direct sur RMC Sport 1 et sur le site RMC Sport). Le match aller de disputera, au plus tôt ,le 15 février 2022. Une date importante pour Neymar.

Blessé à la cheville lors du déplacement à Saint-Etienne, l’attaquant brésilien sera-t-il rétabli à temps disputer ces 8eme de finale ? "Il travaille pour ça, a répondu Marquinhos, interrogé sur Prime Vidéo après la victoire du PSG face à Monaco (2-0) dimanche au Parc des Princes. L’objectif, c’est de travailler pour être de retour pour la Champions League."

>> Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions en direct

"Il doit rester bien dans sa tête"

Dimanche, le PSG indiquait que la durée de l’indisponibilité de Neymar était entre 6 et 8 semaines. "Neymar poursuit sa rééducation au centre d'entraînement Ooredoo", pouvait-on lire sur le site du club parisien. Marquinhos a confirmé cette "prudence" évoquée par le PSG. "Il a fait des examens, rappelle le Brésilien. Ça a donné un peu plus de temps que ce que l’on pensait. Il doit rester bien dans sa tête pour travailler, bien récupérer et revenir pour ce moment clé de la saison." La course contre-la-montre est lancée.