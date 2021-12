Real: Kroos a "beaucoup de confiance" avant d’affronter le PSG en Ligue des champions

Toni Kroos a réagi lundi soir au tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue de champions. Le milieu allemand voit le PSG comme un adversaire redoutable mais fait preuve de confiance avant la double confrontation.

Au terme d’une journée mouvementée et de deux tirages au sort, les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions ont été officialisées par l’UEFA. Après avoir tiré Benfica dans un premier temps, le Real Madrid a finalement hérité du PSG dans la version finale. Adversaire régulier du club francilien ces dernières saisons, le club madrilène espère bien frapper un grand coup. Et en particulier Toni Kroos, rouage essentiel de l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti.

"J’espère qu’il n’y aura plus de surprise. Très intéressant, c’est un adversaire très intéressant pour le prochain tour. Je crois que c’est l’adversaire le plus dur que nous pouvions affronter parmi les cinq potentiels, a estimé le milieu allemand de 31 ans dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et relayée par As. C’est le genre de matchs pour lesquels on joue au football. On est impatient de jouer ces matchs et il y aura beaucoup de qualité sur le terrain. On verra ce qui va arriver. Mais à la fin on est le Real Madrid et on attend ces matchs avec impatience."

Kroos: "Nous faisons du bon travail en ce moment"

Leader du championnat d’Espagne, le Real Madrid dispose de belles individualités et d’un collectif bien huilé. Jusqu’ici, le club madrilène semble avoir montré un peu plus de garanties que le PSG dans le jeu. De quoi donner de gros espoirs de qualification à Toni Kroos.

"Nous avons beaucoup de confiance à l’idée de rejoindre les quarts de finale. Je crois que maintenant il faut oublier le tirage car nous faisons du bon travail en ce moment en Liga et il nous reste beaucoup de matchs avant la Ligue des champions, a encore lancé le champion du monde 2014. Le plus important c’est de continuer à avancer lors des matchs avant Noël pour prendre des points et nous approcher de l’objectif de gagner la Liga en fin de saison. Il faut se concentrer là-dessus, la ligue des champions arrivera ensuite."

L’un des derniers joueurs à avoir fait preuve d’un tel état d’esprit avant d’affronter le PSG s’appelait Thomas Müller. Et ce n’était pas plus tard que l’an dernier quand le Bayern Munich a été éliminé par le club parisien lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Bis repetita cette saison avec Toni Kroos et le Real? Réponse les 15 février et 9 mars prochain.