PSG: Ce que Sarkozy a dit à Mbappé pour le convaincre de rester

Dans une interview accordée à TF1, Kylian Mbappé est revenu ce lundi sur sa prolongation au Paris Saint-Germain. Notamment l'intervention de l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy. Coulisses.

On le savait habitué du Parc des Princes. Pour Kylian Mbappé, Nicolas Sarkozy s’est mué en conseiller. "Cela fait des mois des mois qu’ils se parlent. Le Président échange régulièrement avec Kylian par téléphone», confie un proche de l’ancien chef d’état. Des discussions parfois au nez et à la barbe de tous. Principalement dans le vestiaire à la fin des matches du Paris Saint-Germain à domicile mais aussi à l’extérieur. "Il est avec eux après les matchs, mais j'ai aussi déjà vu des joueurs dans son bureau rue de Miromesnil", ajoute un autre intime. Bien loin du terrain, les routes de Nicolas Sarkozy et Kylian Mbappé se croisent régulièrement. Comme le 15 juillet 2021, à l’occasion du mariage de Marco Verratti avec une soirée organisée au Crillon. Une fête marquée par concert privé de Carla Bruni.

Comme le Président Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy a donc aussi tenu à jouer un rôle de tout premier plan, dans l’avenir de l’attaquant au Paris Saint-Germain. "Il a énormément insisté pour qu’il reste! Sarkozy aime à imaginer qu'il fait les décisions du club", lâche une source, habituée de la corbeille du Parc des Princes. Une démarche en tant que supporter du club, mais aussi en tant que proche de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo. « Il a une relation très directe et très cash avec Nasser, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il lui en a parlé » estime un élu Parisien, sous couvert d’anonymat.

Sarkozy à Mbappé: "Tu es l'homme des challenges"

Plusieurs sources confirment un échange entre le principal intéressé et Kylian Mbappé la semaine dernière. Moment décisif dans la réflexion du prodige de Bondy, comme il l’a indiqué ce lundi en conférence de presse

Selon nos informations, l’ancien président lui aurait alors soufflé: "Tu n’as pas gagné la Coupe d’Europe avec Paris. Les autres l’ont gagné 13 fois. Tu es l’homme des challenges."