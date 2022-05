PSG: "Il m'a donné de bons conseils", ce que Macron a dit à Mbappé sur sa prolongation

Sur BFMTV, ce lundi, Kylian Mbappé a révélé avoir prévenu Emmanuel Macron quand il a pris sa décision de prolonger au PSG. L’attaquant parisien a également indiqué que le président de la République lui avait donné "de bons conseils" tout au long de ce feuilleton.

La prolongation de Kylian Mbappé a captivé la France, et ce jusqu’au plus haut sommet de l'État. Au micro de BFMTV ce lundi, en marge d’une conférence de presse exceptionnelle organisée deux jours après l'annonce de sa décision, le champion du monde 2018 a donné plus de détails sur cette prolongation retentissante. Le crack de Bondy a notamment indiqué avoir appelé Emmanuel Macron au moment où il a pris sa décision.

"Oui, je l’ai prévenu, a indiqué Mbappé. Il m’a dit qu’il était très content, que c’était une bonne nouvelle pour le pays et que c’était quelque chose de très bien. Il n’y a pas eu qu’un coup de fil. C'est un paramètre parmi d'autres, j'ai beaucoup de respect pour lui mais je ne prends pas la décision parce qu’il me dit de rester, même si c’est un paramètre parmi d’autres."

Mbappé: "Il m'a donné de bons conseils"

Avant de décider définitivement de son avenir, Mbappé et le chef de l’Etat ont été en contact tout au long de ce feuilleton ."Bien sûr qu’on a échangé, a poursuivi le Parisien sur BFMTV. Il m'a donné de bons conseils. Aujourd’hui quand t’es une figure nationale tu as des droits mais aussi des devoirs. Il ne faut pas reculer, j’ai toujours voulu des responsabilités, ce n’est pas maintenant que j’en ai qu’il faut reculer."

En conférence de presse, le buteur a aussi dévoilé le moment où il a pris sa décision. "J’ai pris ma décision la semaine dernière. Je ne l’ai pas annoncé à mes coéquipiers parce que le club ne voulait pas, il voulait garder ça secret et que ce soit une surprise pour tout le monde. Même s’il n’y avait pas beaucoup de surprise, vous étiez pas mal renseignés... (rires)", a indiqué l’international français, qui révèle également avoir appelé Florentino Perez en premier "par respect pour lui et son club".