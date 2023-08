Mercato: le PSG tient son nouvel avant-centre, et il s'appelle Gonçalo Ramos

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce lundi la signature de Gonçalo Ramos en provenance du Benfica. L'attaquant international portugais a rejoint sous la forme d'un prêt avec option d'achat avec le club francilien.

En attendant toujours le dénouement du dossier Dembélé, le Barça faisant traîner son transfert, le Paris Saint-Germain a bouclé le recrutement de Gonçalo Ramos. Le club francilien a officialisé ce lundi l'arrivée du buteur portugais en provenance du Benfica.

A la recherche d'un numéro 9 depuis le début du mercato estival, Paris a donc acté l'arrivée de la gachette lisboète via un prêt d'un an avec avec une option d’achat quasi obligatoire qui devrait atteindre environ 80 millions d'euros (65M€ + 15M€ de bonus). Une telle formule permettra à Paris d'avoir un peu plus de marge sur le fair-play financier.

Ramos en forme à Lisbonne

Après un message vidéo de la légende lusitanienne, Pedro Miguel Pauleta, l'invitant à "écrire l'histoire du PSG" et lui souhaitant la bienvenue, Gonçalo Ramos a donc officiellement signé à Paris. Révélation de la dernière Coupe du monde avec la Seleçao das Quinas, l'attaquant de 22 ans sort d'une belle saison avec le Benfica.

"C’est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain, a déclaré Gonçalo Ramos dans le communiqué diffusé sur le site du club. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde avec l’un des meilleurs effectifs."

Titulaire indiscutable à Lisbonne, Gonçalo Ramos a terminé la campagne 2022-2023 avec 27 buts et 12 passes décisisves en 47 apparititons toutes compétitions confondues.

Le PSG veut encore recruter en attaque

Malgré plusieurs échecs dans sa recherche d'un numéro 9 d'envergure internationale, Harry Kane ou encore Victor Osimhen en particulier, le PSG a donc sorti le chéquier pour recruter Gonçalo Ramos. Mais la signature de l'international portugais (4 buts en 7 sélections) ne devrait pas acter la fin du mercato parisien.

Comme annoncé par RMC Sport, le PSG veut un autre buteur en plus du Portugais de 22 ans. La piste Randal Kolo Muani - le Français a demandé à sa direction son départ de Francfort cet été - reste toujours d'actualité. Au poste d'ailier, outre le transfert d'Ousmane Dembélé, le club francilien espère enrôler Bradley Barcola et négocie actuellement avec l'Olympique Lyonnais pour son transfert.