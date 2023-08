PSG: Neymar a dit oui à Al Hilal

Comme annoncé par RMC Sport, Neymar va mettre fin à son aventure au PSG. Un accord total a été trouvé avec Al Hilal pour un transfert du Brésilien contre un chèque d'environ 90 millions d'euros hors bonus.

Neymar et le PSG, c'est terminé. Le Brésilien, qui était sous contrat à Paris jusqu'en 2027, va donc prendre la direction de l'Arabie Saoudite, comme annoncé par RMC Sport. Un accord total a été trouvé avec Al Hilal, Neymar a dit oui et tout va désormais aller très vite. Le club parisien va toucher environ 90 millions d'euros hors bonus dans l'opération. Une fois sa visite médicale passée, Neymar signera un contrat de deux ans. L'hypothèse d'une troisième année en option était à l'étude ces dernières heures.

Tout s'est accéléré depuis une discussion avec Campos et Luis Enrique

Comme évoqué par RMC Sport plus tôt, le dossier s'est accéléré depuis la discussion entre le joueur, Luis Enrique et Luis Campos. L'entraîneur et le conseiller sportif avaient expliqué cette semaine à Neymar que le PSG ne comptait pas sur lui cette saison et qu'il devait donc se trouver une nouvelle destination.

Le Brésilien se serait bien vu revenir à Barcelone. La presse espagnole rapportait depuis plusieurs jours l'intérêt grandissant de la direction mais aussi les réticences de Xavi. Le coach craignait une intégration compliquée au vestiaire barcelonais. Mais surtout, le FC Barcelone n'a pas la surface financière pour un tel recrutement, que ce soit en termes de salaire ou d'indemnité de transfert. Et le PSG ne pouvait pas se permettre de laisser le meneur de jeu partir libre.

Arrivé en 2017, Neymar laissera un goût d'inachevé au PSG, où son parcours aura surtout été marqué par des blessures à répétitions. A Al Hilal, il rejoindra notamment Kalidou Koulibaly et Malcom, deux des recrues phares du club saoudien cet été.