PSG: "Neymar est calme, mais a encore très mal à la cheville", confie Nenê

Blessé à la cheville gauche lors de la victoire du PSG face à Saint-Etienne fin novembre (1-3), Neymar va être éloigné des terrains pour une période de six à huit semaines. Au micro de RMC Sport ce mardi, l’ancien Parisien Nenê a donné des nouvelles de son ami et compatriote.

À l’occasion du match de Ligue des champions de ce mardi opposant le PSG à Bruges (18h45, RMC Sport 1), l’ancien Parisien Nenê (40 ans) a fait son retour au Parc des Princes en tant que spectateur.

Le milieu offensif est un ami proche de Neymar, victime d’une entorse à la cheville gauche pendant le succès des Parisiens face à Saint-Etienne (1-3) fin novembre. Au micro de RMC Sport, Nenê a donc donné des nouvelles de l’état de santé de l’attaquant du PSG, et parlé de l’humeur de ce dernier: "Il est calme, bien sûr il n’est pas heureux, c’est un moment difficile, il a encore très mal à la cheville. Mais j’essaye de le soutenir, d’être avec lui, de lui dire de rester positif, que ça va passer. Il va revenir dans environ un mois et demi. Il fait tout pour revenir le plus vite possible".

Dans cette période compliquée, l’international brésilien peut compter sur le soutien de son compatriote de 40 ans: "Je suis là pour l’aider, pour tout ce dont il a besoin. Le soutenir, jouer ensemble, passer des bons moments, le faire rigoler un peu. Pour qu’il soit concentré pour revenir plus fort". En attendant, Neymar a sorti sur les réseaux sociaux une vidéo où il est en pleine rééducation.

"Ça fait vraiment plaisir de revenir ici au Parc"

Durant ses trois années passées au PSG, Nenê a globalement conquis les supporters du club de la capitale avec ses buts décisifs et sa capacité à pouvoir faire la différence individuellement. Pour RMC Sport, le Brésilien a dit son bonheur d’être de retour dans un stade qu’il connaît très bien: "C’est la maison, ça fait vraiment plaisir de revenir ici au Parc. Je retrouve mon jardin, on va dire".

Le joueur de Vasco de Gama évoque aussi son rapport avec les fans: "Voir la reconnaissance des supporters par rapport à moi après presque 10 ans, ça me touche et ça me fait plaisir".