PSG-Bruges: Pochettino demande plus d'investissement à ses hommes pour le bien de l'équipe

Avant d’affronter Bruges ce mardi soir (18h45), pour le dernier match de poule du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Mauricio Pochettino a évoqué l’attitude de ses joueurs, au micro de RMC Sport.

Le Paris Saint-Germain n’a plus rien à gagner ou à perdre, ce mardi soir face à Bruges (18h45, RMC Sport 1), en Ligue des champions. Mais Mauricio Pochettino n’a pas décidé pour autant de faire souffler tous ses cadres : Kylian Mbappé et Lionel Messi seront titulaires, preuve que le coach argentin ne veut pas laisser filer ce match, même anecdotique en terme d’enjeu.

"On ne va pas jouer pour gagner une position au classement mais c’est une bonne opportunité pour nous de bien jouer, au Parc des Princes, en Ligue des champions", a-t-il expliqué au micro de RMC Sport, avant la rencontre. Ensuite interrogé sur l’attitude des joueurs parisiens, l’entraîneur argentin a tenu à balayer les doutes et à faire passer un message, aussi.

"S’investir davantage, chacun, pour le bénéfice de l’équipe"

"Je pense que nous ne pouvons pas parler de l’attitude, a-t-il d’abord assuré. L’attitude est parfaite. Il y a beaucoup de choses qui font que le groupe connecte bien et on doit mettre tout ça ensemble. Je ne crois pas qu’il s’agisse de la motivation et l’attitude, mais de la manière dont on s’entend, footballistiquement parlant." Le coach parisien a toutefois ajouté, ensuite : "Il s’agit de s’investir davantage, chacun, pour le bénéfice de l’équipe."

"Le football, c’est jouer avec de la liberté. Le talent est là, a-t-il conclu. On ne peut pas jouer en réfléchissant trop, vous devez être libre sur le terrain. Il faut trouver ce sentiment. Aujourd’hui est une bonne opportunité pour ça." En l’absence de Neymar, blessé, Mbappé et Messi seront particulièrement observés.