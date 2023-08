PSG: pas de media day ni de photo officielle pour Kylian Mbappé

Info RMC Sport - A l'instar de Neymar ou Marco Verratti, Kylian Mbappé n'a pas été convié par le PSG au traditionnel media day prévu par la Ligue de football professionnel (LFP). L'attaquant est plus que jamais mis à l'écart par la direction parisienne pour son refus de prolonger son contrat.

Un signe de plus que le PSG ne lâche rien face à Kylian Mbappé. Selon nos informations, l'attaquant français n'a pas été convié par le club au media day, journée prévue par la Ligue de football professionnel (LFP) pour produire, dans chaque club de Ligue 1, les photos officielles qui serviront pour la saison. Neymar et Marco Verratti n'ont eux non plus pas participé à cette journée, tout comme les membres du "loft".

Mbappé dans le loft

Depuis son refus de prolonger à Paris, le champion du monde 2018, en fin de contrat, a atterri dans le "loft" des indésirables: en clair, Kylian Mbappé s'entraîne dans le groupe 2 des joueurs que la direction aimerait voir partir cet été. Cette non convocation pour le media day est donc une preuve de plus de la fermeté parisienne.

Faut-il acter le transfert du joueur? Pas encore. En cas de non départ cet été, Kylian Mbappé aura une deuxième chance de prendre la pose. Comme de coutume, une deuxième séance photo est prévue après la fermeture du mercato.