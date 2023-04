PSG: six semaines d'arrêt pour Kadidiatou Diani

Opérée avec succès de la clavicule droite après sa blessure contre Wolfsburg, Kadidiatou Diani sera absente six semaines, a annoncé le Paris Saint-Germain.

L'attaquante française Kadidiatou Diani, blessée à la clavicule droite avec le Paris Saint-Germain, a été opérée mardi et devra observer une période d'arrêt de six semaines, a indiqué son club dans un communiqué. L'ailière de 28 ans a été contrainte de quitter le terrain jeudi dernier à Wolfsburg en quart de finale retour de la Ligue des champions, victime d'une fracture de la clavicule droite.

De retour face à Lyon ?

"L'indisponibilité de notre attaquante Rouge et Bleu est évaluée à 6 semaines", a fait savoir le club, éliminé de la compétition européenne et actuellement deuxième du championnat de France derrière Lyon. A cause de cette blessure, la Parisienne manque le premier rassemblement du nouveau sélectionneur Hervé Renard, dont la première sur le banc de l'équipe de France est attendue vendredi contre la Colombie à Clermont-Ferrand, en préparation au Mondial (20 juillet - 20 août).

Son retour sur les terrains pourrait coïncider avec la réception le 20 mai de l'Olympique lyonnais, possible "finale" pour le titre en D1. Le PSG compte un point de retard sur l'OL après 18 journées disputées. Les délais annoncés paraissent en revanche trop serrés en vue de la finale de Coupe de France opposant les deux clubs rivaux, le 13 mai à Orléans.