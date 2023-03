Wolfsburg-PSG: Diani sort en larmes sur blessure

L'attaquante vedette du Paris Saint-Germain, Kadidiatou Diani, s'est blessée à l'épaule droite jeudi lors du quart de finale retour de Ligue des champions féminine à Wolfsburg.

Cette blessure intervient à la veille de l'annonce par le nouveau sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, de sa première liste de joueuses pour affronter la Colombie et le Canada les 7 et 11 avril en matches amicaux de préparation à la Coupe du monde (20 juillet-20 août). Kadidiatou Diani, qui avait égalisé pour le PSG à la demi-heure de jeu (1-1) s'est blessée dans un choc avec la défenseure allemande Kathrin Hendrich et est mal retombée sur son épaule (40e).

Diani avait annoncé son retrait de l’équipe de France

Soignée pendant plusieurs minutes sur le terrain, elle a tenté de reprendre le jeu mais s'est finalement allongée dans la surface dans le temps additionnel de la première période en se tenant l'épaule.

Diani est de nouveau sortie, de façon définitive, en grimaçant de douleur avant de se faire bander le bras, avec l'épaule protégée par une épaisse poche de glace. La joueuse du PSG avait été l'une des joueuses majeures françaises à annoncer fin février son retrait de l'équipe de France pour protester contre les méthodes de gestion de l'alors sélectionneuse Corinne Diacre. Celle-ci avait finalement été limogée de son poste le 9 mars. Son successeur, Hervé Renard, a été nommé jeudi après avoir démissionné de son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite.