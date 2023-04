PSG: ce que Galtier a dit à ses joueurs pour les remobiliser après la défaite contre Lyon

Deux jours après la défaite du Paris Saint-Germain contre Lyon (0-1) lors de la 29 journée de la saison, Christophe Galtier a pris la parole devant ses joueurs en marge de l'entraînement collectif ce mardi. L'entraîneur du club francilien a cherché à remobiliser son groupe avant le sprint final en Ligue 1.

Une nouvelle fois Christophe Galtier a tenté de remobiliser ses joueurs après la déconvenue contre Lyon (0-1) dimanche soir lors du choc de la 29e journée de Ligue 1. L'entraîneur francilien a échangé avec ses hommes en marge de la séance d’entraînement ce mardi matin au Camp des Loges.

Ce n’est pas une surprise puisque Christophe Galtier avait annoncé son intention de prendre la parole devant le groupe dans la foulée du revers contre les Gones.

>> PSG-OL (0-1)

Un discours assez offensif de Galtier

Dans son discours plutôt offensif Christophe Galtier n’a pas voulu cibler un joueur ou un groupe de joueurs en particulier. En substance, le coach a expliqué que le niveau affiché lors des séances d’entraînement était insuffisant.

L'ancien entraîneur de Lille et Nice a aussi insisté sur le fait qu’il attend plus de ses joueurs pendant les matchs. Des mots qui ont trouvé un écho chez les joueurs? la suite des événements permettra de le mesurer. En tout cas, ce n’est pas la première fois que le technicien de 56 ans échange avec ses joueurs de cette manière. C’était déjà le cas après l’élimination en Ligue des champions contre le Bayern au début du mois de mars.

Le PSG cherche un entraîneur

Une prise de parole forte de Christophe Galtier qui intervient alors que le PSG cherche un entraîneur en vue de la saison 2023-2024. Selon les informations de RMC Sport, le club francilien ne devrait pas continuer avec Christophe Galtier et travaille déjà à la suite.

Peu de noms font l’unanimité mis à part Zinédine Zidane mais le dossier reste compliqué. Il était déjà la priorité la saison passée, sans succès. Parmi les profils qui reviennent le plus souvent, il y a d'abord celui de Julian Nagelsmann, fraichement débarqué du Bayern Munich.

Paris toujours leader en L1

En attendant de savoir qui coachera le PSG la saison prochaine, Christophe Galtier ou un autre, c'est bien l'ancien défenseur qui aura pour mission d'aller chercher le titre en Ligue 1. Leader après 29 journées, Paris ne compte plus que six points d'avance sur Lens et Marseille. En cas de final catastrophique et de perte du titre en championnat, le PSG version Galtier bouclerait alors la saison avec le Trophée des champions pour seul et unique trophée.

Christophe Galtier a maintenant deux matchs pour redresser la barre, à Nice (samedi 8 avril) et contre Lens (le 15 avril). Si le club de la capitale venait à trébucher, le titre de champion de France pourrait être en danger, tout comme le poste du technicien marseillais.