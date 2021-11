PSG: Wijnaldum souhaite "gagner des matchs plus facilement"

Malgré une place de leader en championnat dans son groupe de Ligue des champions, le PSG éprouve des difficultés dans le jeu depuis le début de la saison. Un constat dont Georginio Wijnaldum est conscient comme il l’a confié dans un entretien livré sur le site du club.

Arrivé libre de tout contrat au PSG cet été, Georginio Wijnaldum (30 ans) n’arrive pas encore à devenir un titulaire indiscutable dans le onze de départ de Mauricio Pochettino. C’est souvent du banc de touche que le milieu de terrain a pu observer les difficultés de son équipe dans le jeu depuis le début de la saison, et ce malgré une place de leader en Ligue 1 et en Ligue des champions.

La veille du match de Ligue des champions contre Leipzig (à 21h), le Néerlandais a admis sur le site du club qu’il leur était difficile de gagner des matchs dans la facilité: "Nous espérons bien évidemment pouvoir nous rendre la tâche plus simple et gagner des matchs plus facilement".

Tout en assurant que l’équipe avait encore besoin de trouver des automatismes sur le terrain: "Il faut du temps pour s’habituer les uns aux autres pour avoir une très bonne équipe, avec des joueurs qui se connaissent très bien".

>> Leipzig-PSG: les infos en direct

Pochettino: "Nous devons mieux jouer et nous voulons mieux jouer"

À l’issue de la victoire le week-end dernier face à Lille (2-1) où les Parisiens ne s’étaient pas montrés sous leur meilleur jour pendant une grande partie de la rencontre, Mauricio Pochettino avait aussi admis que le jeu proposé par son équipe n’était pas vraiment satisfaisant: "Nous devons jouer et nous voulons bien jouer. Pour moi, pour nous, la performance n’est pas assez bonne mais je pense que nous devons donner du crédit aux joueurs".

En difficulté lors de la victoire (3-2) en Ligue des champions face à Leipzig il y a quelques jours, les Parisiens devront hausser leur niveau de jeu pour espérer ne pas se faire surprendre par le club allemand ce mercredi.