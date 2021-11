PSG: Messi trouve la circulation à Paris "insupportable"

Interrogé sur la vie parisienne lundi par le quotidien Sport, Lionel Messi confie avoir vécu des premiers jours épuisants, notamment à cause de la circulation à Paris, qu’il a depuis quitté pour Neuilly-sur-Seine.

Lionel Messi (34 ans) a vécu un changement de décor brutal cet été. Après 21 ans passés au FC Barcelone, l’Argentin a quitté la Catalogne pour Paris où il a d’abord vécu à l’hôtel Royal Monceau, dans le 8e arrondissement, avec sa famille. Il en conserve le souvenir d’un contexte très agité, notamment en raison du trafic routier. Interrogé sur les bons et mauvais moments de son aventure parisienne par Sport, Messi ne semble pas apprécier le trafic parisien.

"Une heure pour aller à l'école et une heure pour l'entraînement"

"Les mauvais moments étaient au début, quand tout était soudain, venir ici, passer un mois et demi à l'hôtel et ce n'est pas facile de le faire avec les garçons, qui avaient déjà commencé l'école, énumère-t-il. Nous étions dans le centre (de Paris) et cela rendait la circulation insupportable. Il nous fallait une heure pour aller à l'école et une heure pour l'entraînement. Les enfants n'en pouvaient plus d'être à l'hôtel. C'était difficile. En même temps, nous avons essayé de profiter de l'expérience de la ville, de tout connaître un peu jusqu'à notre retour à la maison. Cela a tout amélioré."

La famille Messi a depuis déménagé dans une luxueuse villa à Neuilly-sur-Seine, dans un cadre encore loin du cocon que la famille s'était créée à Castelldefels, ville de la province de Barcelone. "A Castelldefels, nous avions nos habitudes, souligne-t-il. Tout était facile, proche. J'emmenais les enfants à l'école, je venais, je m'entraînais, je rentrais manger chez moi, je récupérais les enfants. Aujourd'hui, je ne peux pas aller chercher les enfants à l'école et aller à l'entraînement. Personnellement, j'aime être à la maison. A Barcelone, je ne sortais pas beaucoup non plus. Pour les enfants et Antonella, cela a été le plus grand changement parce qu'ils étaient souvent dans la rue, avec des amis, faisaient des choses. Les copains rentraient tout le temps à la maison. Maintenant, ils se font juste des amis et s'adaptent à la ville. Je pense que c'était le plus grand changement pour eux."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Leipzig-PSG en Ligue des champions



Il conclut en expliquant ne pas encore avoir eu le temps de visiter Paris. "Nous sommes parfois sortis manger, mais lorsque les enfants ont commencé l'école, nous avons commencé avec la routine pour les habituer, explique-t-il. Nous n'avons pas encore fait de visites."