Colombie: le joueur Andrés Balanta est mort à 22 ans après un malaise à l'entraînement

Andrés Balanta, jeune milieu de terrain colombien (22 ans) de l’Atlético Tucuman, est mort tragiquement mardi après avoir été victime d’un malaise pendant un entraînement.

Terrible nouvelle dans le football colombien et argentin. Andrés Balanta, jeune milieu de terrain colombien (22 ans) de l’Atlético Tucuman, est mort mardi après s’être évanoui à l’entraînement. Selon la presse argentine, son malaise est intervenu peu de temps après le début de la séance. Après des tentatives de réanimation avec l’aide d’un défibrillateur, il a été transféré à l’hôpital où les médecins ont à leur tour tenté de le ramener à la vie pendant 40 minutes avant de déclarer son décès.

Le club argentin, où Balanta était prêté depuis l’été dernier par le Deportivo Cali, a convoqué une conférence de presse pour annoncer la tragique nouvelle. "Le club de l'Atlético Tucumán a le devoir extrêmement douloureux d’annoncer le décès de notre joueur, Andrés Balanta, a déclaré Ignacio Golobisky, vice-président du club. Il était nécessaire que le conseil d'administration, représentant les partenaires et les supporters, annonce le décès d'Andrés Balanta, accompagne et embrasse de toutes ses forces sa famille, ses coéquipiers et le staff technique. La douleur immense, un coup terrible."

La Fédération colombienne de football a également publié un message sur ses réseaux sociaux. "La Fédération colombienne de football est au regret de vous annoncer le décès d'Andrés Balanta, joueur de l'équipe nationale colombienne dans ses différentes catégories. Nous adressons nos condoléances à sa famille, ses amis et ses proches."

Natif de Cali, Andrés Balanta comptait trois sélections avec l’équipe de Colombie Espoirs. Plusieurs clubs du championnat argentin ont rendu hommage à ce jeune joueur. Les équipes ont récemment repris l’entraînement pendant leur trêve estivale avant le début de la nouvelle saison en février.