Coupe du monde 2022: les surprises saoudiennes et japonaises, le duo Giroud-Mbappé, le ciseau de Richarlison… le Mondial vu par les réseaux sociaux

La troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde débute ce mardi au Qatar. Après une nouvelle semaine de compétition, les réseaux sociaux se sont encore enflammés lors des matchs grâce aux exploits des stars. Des galères de l’Argentine et de l’Allemagne contre l’Arabie saoudite et le Japon en passant par les buts de Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Richarlison ou Cristiano Ronaldo, RMC Sport et Visibrain poursuivent leur analyse du Mondial 2022.

Le suspense reste entier après les deux premières journées des groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Si la France, le Brésil et le Portugal sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale du tournoi, presque toutes les autres sélections peuvent encore espérer les rejoindre. Même l’Argentine qui s’est laissée surprendre par l’Arabie saoudite avant de dominer le Mexique. Même l’Allemagne après sa défaite contre le Japon et même la Belgique corrigée par le Maroc. Chaque semaine, RMC Sport, en partenariat avec l'outil de veille Visibrain*, analyse le tournoi vu par les réseaux sociaux.

Après un début en fanfare où la compétition a beaucoup fait parler en bien ou en mal, la Coupe du monde continue de susciter un bel engouement auprès des internautes. Si le total de publications a légèrement diminué (4% de moins) il reste conséquent avec 28 172 205 messages postés autour de l’événement à Doha. A noter que les polémiques autour du brassard 'One Love' porté par la ministre de l’Intérieur allemande, Nancy Faeser, assise à côté du Président de la Fifa fait l’objet de près de 100 000 messages.

Volume de publications sur les réseaux sociaux © DR Visibrain

Les exploits de l’Arabie saoudite et du Japon bouleversent la planète

Déjà au cœur de l’actualité avant le début des matchs après les doutes entourant la présence de Lionel Messi, l’Argentine est restée au centre des débats sur les réseaux sociaux. La faute à sa défaite inaugurale contre l’Arabie saoudite (1-2). C’est simple, la déroute de l’Albiceleste face aux joueurs de Hervé Renard a constitué le point culminant de la semaine au Mondial avec 864 441 tweets publiés au coup de sifflet final.

Sans surprise, la sélection sud-américaine est celle qui a le plus fait réagir avec un peu plus de 2,5 millions de messages liés pendant la semaine (2 506 569). Un total qui équivaut à plus du double du Brésil, deuxième avec 1 006 224 publications.

De la même manière, on retrouve l’Argentine à plusieurs reprises parmi les mots-clés en vogue. Que cela soit Lionel Messi, le match contre les Saoudiens ou encore le #surprise. L’Arabie saoudite qui a créé la surprise face à l’Argentine, est l’équipe qui connaît le plus fort taux d’évolution de sa communauté, avec une augmentation de 30% de ses abonnés sur Twitter.

Autre surprise retentissant de cette première (grosse) semaine de compétition, la victoire du Japon face à l’Allemagne (2-1) a beaucoup fait parler. L’équipe asiatique est la troisième dont on a le plus parler sur les réseaux sociaux avec 927 581 occurrences. Au-delà de la performance sur le terrain, les internautes ont salué la classe de la sélection nipponne et de ses supporters pour avoir nettoyé les vestiaires et les tribunes après leur exploit.

Le doublé de Giroud enflamme les réseaux, Mbappé star des Bleus

Malgré cette terrible malédiction du tenant du titre qui pesait sur eux, les Bleus ont signé deux premières victoires convaincantes lors de ce Mondial 2022. Malgré le forfait de Karim Benzema et la grosse blessure de Lucas Hernandez, l’équipe de France a largement dominé l’Australie (4-1). La belle soirée d’Olivier Giroud et son doublé qui lui a permis de rejoindre Thierry Henry comme meilleur buteur de la sélection tricolore a entraîné plusieurs pics sur les réseaux sociaux.

Mais cela n’a pas offert le rang de star des réseaux à l’attaquant de l’AC Milan. Et pour cause, Kylian Mbappé reste le chouchou des internautes. Auteur de trois buts depuis le début de cette Coupe du monde, avec un doublé décisif face au Danemark (2-1), le joueur du PSG est le Français dont on a le plus parlé en ligne. Avec 753 307 publications, le buteur de 23 ans devance Olivier Giroud (365 238), le renaissant Ousmane Dembélé (149 044) ou encore Antoine Griezmann (136 371) et Adrien Rabiot (108 206) dans le Top 5.

Le Top 5 des Bleus sur les réseaux sociaux © DR Visibrain

Richarlison et le Brésil régalent

L’équipe de France n’est pas la seule sélection à avoir fait forte impression parmi les favoris à la victoire finale. Sans surprise, Cristiano Ronaldo a beaucoup fait parler après son penalty transformé face au Ghana (3-2).

CR7 est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde consécutives, un but record qui a entraîné un pic à 359 644 posts le jour du match.

Les hashtags les plus partagés sur la Coupe du Monde lors de la semaine 2 © DR Visibrain

Les pics de la semaine 2 au Mondial 2022 sur les réseaux sociaux © DR Visibrain

Idem pour Richarlison avec le Brésil contre la Serbie (2-0). En plantant un doublé, l’attaquant de la Seleçao a déchaîné les réseaux sociaux. Son ciseau en fin de match, probablement le plus beau but de cette Coupe du monde après les deux premières journées, s’est hissé au troisième rang des moments les plus marquants de la semaine après les victoires de l’Arabie saoudite et du Japon.

La reprise de l’attaquant de Tottenham a engendré 391 888 publications en ligne, lui permettant même de s’emparer de la première place en nombre d’interactions sur Twitter et YouTube. Le but de Lionel Messi face au Mexique, celui qui a lancé l’Albiceleste vers une victoire capitale a, lui, cartonné sur Facebook. Rendez-vous mardi prochain pour le nouveau décryptage de cette Coupe du monde par RMC Sport et Visibrain.

*Méthodologie: chaque semaine, Visibrain, la plateforme de veille des médias sociaux, analyse pour RMC Sport les données qui circulent sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) au sujet de la FIFA World Cup 2022.