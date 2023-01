Comment Zlatan est devenu Antivirus, l’une des têtes d’affiche d’Astérix et Obélix

Pour ses premiers pas au cinéma, Zlatan Ibrahimovic sera au casting d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu (sortie le 1er février). Avant de devenir "Antivirus", voici comment Guillaume Canet, le réalisteur du film, a réussi à "recruter" l'ancienne idole du PSG.

Zlatan Ibrahimovic de retour en France ! Pas sur les pelouses de Ligue 1, mais dans les salles de cinéma. L’ancienne star du PSG sera à l’affiche d’"Astérix et Obélix : L’empire du Milieu", le prochain film de Guillaume Canet. De l’aveu même du réalisateur, il n’a pas été difficile de le convaincre de faire ses premiers pas sur grand écran car le charismatique buteur de l’AC Milan connaissait et appréciait la célèbre BD créée par le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo.

Mais comment le Suédois âgé de 41 ans est passé de Zlatan à Antivirus, un légionnaire romain proche de Jules César, dans le long métrage dont la sortie est programmée le 1er avril ? En pleine réflexion sur le casting, Guillaume Canet, pensait d’abord à un vrai bagarreur: Conor McGregor.

"Comment César peut jouer le bras droit de César ?"

C’est en tout cas ce type de profil qu’il recherchait avant que son coproducteur, Yohan Baiada, lui soumette le nom de Zlatan Ibrahimovic. Bingo ! Grâce à Bob, une personne que Guillaume Canet avait rencontrée quand Ibra jouait au PSG, le réalisateur de "Ne le dis à personne" réussit à contacter le Milanais au téléphone et lui raconte le projet du film. "Il me demande quel rôle il va jouer, a raconté Guillaume Canet à l’occasion des Rendez-vous du cinéma français d’Unifrance. Et je lui dis que c'est pour jouer le bras de droit de Jules César. Il y a un temps silencieux : "Comment César peut jouer le bras droit de César ?"

"Je mettais des pastèques à tout le monde !"

Fière de sa punchline, Zlatan mord à l’hameçon. Le cachet ? "Tu ne vas pas me payer avec un an de pass au Parc Astérix?" plaisante Ibra. Guillaume Canet se rendra quelques jours plus tard à Milan pour rencontrer l’attaquant suédois. L’affaire est bouclée. Après s’être appelé dans un premier temps Abribus, le centurion préféré de Jules César devient Antivirus. Un premier rôle dont l’ex-Parisien est très fier. Présent il y a quelques jours lors d’une avant-première, il a révélé sur la page Tiktok de l’ancien basketteur d’Antibes Etienne Ca ce qu’il a préféré sur le tournage : "Je mettais des pastèques à tout le monde! Tous ceux à qui je mettais des pastèques étaient d’accord en plus!"