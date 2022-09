Les premières images de Zlatan Ibrahimovic dans "Astérix et Obélix : L'Empire du milieu"

Zlatan Ibrahimovic a diffusé ce dimanche sur son compte Twitter la bande annonce d'"Astérix et Obélix: l'Empire du milieu" dans lequel il joue le rôle du centurion préféré de César. L'ancienne star du PSG sera sur vos écrans de cinéma dès le 1er février 2023.

Le joueur de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, a dévoilé ce dimanche sur son compte Twitter la bande annonce d'"Astérix et Obélix: l'Empire du milieu" dans lequel il figure. L'ancien attaquant du PSG jouera donc le rôle d'un soldat romain, dans un film qui était attendu depuis dix ans et qui sortira le 1er février 2023.

Zlatan, centurion préféré de César

Dans une interview pour le JDD, le réalisateur Guillaume Canet avait déjà dévoilé quel serait le rôle de l'attaquant suédois dans ce blockbuster qui n'est inspiré d'aucune bande dessinnée existante. "C’est le centurion préféré de César, expliquait-il. Au départ, il s’appelait Abribus. Mais on l’a rebaptisé Antivirus parce qu’on l’attend et qu’il tarde à arriver, comme le vaccin! "

Celui qui incarnera le rôle d'Astérix avait également raconté comment l'idée de faire jouer Zlatan Ibrahimovic dans ce film lui était venue: "C’est l’idée de Yohan Baiada, le coproducteur. On cherchait quelqu’un avec de la prestance et de l’arrogance. J’ai réussi à le contacter. Cela l’a fait marrer. Et en plus, il a fait du taekwondo!"

Une liste de stars en tout genre

Le joueur semble effectivement apprécier l'idée puisqu'il a été l'un des premiers à dévoiler ces images exclusives du film tant attendu, y ajoutant un "Vive la France". Zlatan partagera le casting avec Jonathan Cohen, Ramzy Bédia, Guillaume Canet, Gilles Lelouche ou encore José Garcia. L'attaquant de l'AC Milan rejoint aussi d'autres guest stars comme la chanteuse Angèle, les youtubeurs McFly et Carlito, le rappeur Orelsan...

Ce n'est pas la première fois que des grands sportifs se retrouvent à l'affiche d'un film d'Astérix. Avant le Suédois, Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker ou encore Amélie Mauresmo avaient notamment fait une apparition dans Astérix aux Jeux olympiques, sorti en 2008.