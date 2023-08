Arsenal-Manchester City: le geste d'Haaland à sa sortie, une provocation adressé aux Gunners?

Erling Haaland n'aura pas livré son meilleur match sous les couleurs de Manchester City ce dimanche, dans le Community Shield face à Arsenal à Wembley. Remplacé en deuxième période, l'attaquant norvégien a lâché un geste qui ressemble fort à une provocation en direction des supporters des Gunners.

Erling Haaland garde un côté chambreur, même quand il ne fait pas son meilleur match. Ce dimanche, l'attaquant norvégien était titulaire pour le Community Shield entre Arsenal et Manchester City à Wembley. Bien serré par la défense des Gunners, il n'aura pas trouvé la faille, remplacé par Cole Palmer à la 64e minute.

Ce même Cole Palmer qui a ouvert le score pour les Skyblues dix minutes après son entrée, d'une splendide frappe enroulée du gauche à la 77e, après une belle inspiration de Kevin De Bruyne pour le servir.

Une référence au triplé?

Avant ça, Erling Haaland a donc quitté le terrain. Et avant d'enlacer Pep Guardiola, l'ancien buteur de Dortmund a lâché un petit geste qui fait beaucoup parler: le pouce et le majeur joint, et trois doigts levés.

Erling Haaland quittant le terrain lors du Community Shield, 6 août 2023 © Capture écran BeIN

Beaucoup y ont vu une référence au triplé de Manchester City la saison dernière: Premier League-FA Cup-Ligue des champions. Une provocation envers les Gunners? Cela y ressemble. D'ailleurs le Community Shield oppose normalement le vainqueur du championnat à celui de la Coupe d'Angleterre, deux trophées glanés par les Cityzens en 2023.