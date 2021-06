Brésil: les joueurs évoluant en Europe voudraient boycotter la Copa America

Selon une radio locale, les joueurs du Brésil évoluant en Europe auraient demandé à ne pas disputer la Copa America, organisée sur leurs terres en raison de la forte crise du coronavirus. Tite, le sélectionneur, s'est montré très évasif sur le sujet.

La confusion est totale à neuf jours du début de la Copa America (13 juin-10 juillet). Initialement prévue en Argentine et en Colombie, la compétition a finalement été délocalisée au Brésil en raison de la contamination importante dans les deux premiers pays. C'est aussi le cas au Brésil même si la Confédération sud-américaine (Conmebol) a remercié tout spécialement le président d'extrême droite du Brésil, Jair Bolsonaro, très critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire, d'avoir accepté d'"ouvrir les portes de son pays" pour le tournoi.

Cette décision ne passe pas du tout auprès de la population locale... et de la sélection. Selon Radio Gaucha, une radio de basée à Porto Alegre, les joueurs de la Seleçao évoluant en Europe auraient demandé à ne pas disputer le tournoi.

Interrogé jeudi à ce sujet, le sélectionneur brésilien Tite s'est montré très évasif, alimentant des rumeurs de boycott de joueurs évoluant en Europe. "Nous avons une opinion très claire (...) et nous la donnerons seulement après les deux matches" de qualification pour le Mondial 2022 qui auront lieu avant la Copa América, a-t-il annoncé à la veille de la rencontre entre le Brésil et l'Equateur, à Porto Alegre.

Casemiro, joueur du Real, absent de la conf' de presse

La conférence de presse d'avant-match a commencé avec plus de deux heures de retard, et sans le capitaine Casemiro, milieu du Real Madrid, qui était censé y participer. "Les joueurs ont une opinion et ils l'exprimeront en temps voulu. C'est d'ailleurs la raison de l'absence de notre capitaine", a ajouté Tite.

Le sélectionneur a précisé qu'il avait fait part de son opinion au président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Rogério Caboclo, et que ce dernier avait également participé à une réunion avec l'équipe, à la demande des joueurs. "C'était une conversation très franche", a révélé Tite.

"Le championnat de la mort"

Le Covid-19 a fait près de 470.000 morts au Brésil et l'augmentation récente des contaminations indique une troisième vague à venir lors des prochaines semaines, alimentée par la propagation de nouveaux variants. Le sénateur Renan Calheiros, farouche opposant du président Bolsonaro, avait demandé mardi à Neymar de boycotter la Copa América, le "championnat de la mort".