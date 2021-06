Chili: Vidal reconnait une erreur après avoir brisé la bulle sanitaire

Arturo Vidal, milieu de terrain du Chili, s'est excusé lundi après avoir brisé la bulle sanitaire pendant la Copa America en faisant venir un coiffeur au sein de l'hôtel de la sélection.

Arturo Vidal a reconnu lundi "une erreur" pour avoir fait appel à un coiffeur, en contradiction avec le protocole anti-Covid de la Copa America, même si le milieu du Chili n'avait "pas l'intention de faire quelque chose de mal".

"Rien de mal"

"Au Chili on est habitué, on nous cherche toujours des choses là où il n'y en a pas. Nous savons que nous avons commis une erreur, avec cette histoire de coiffeur, mais nous n'avions pas l'intention de faire quelque chose de mal", a dit Vidal sur la chaîne officielle du tournoi, à l'issue du nul 1-1 contre l'Uruguay à Cuiaba (centre du Brésil) qualificant la Roja pour les quarts de finale.

Jeudi, à la veille du match contre la Bolivie (1-0), Vidal et le défenseur Gary Medel avaient publié sur les réseaux sociaux des photos les montrant en train de se faire couper les cheveux par un coiffeur local, apparemment dans les locaux de l'hôtel où loge "la Roja".

Des sanctions financières

Ce styliste, Luis Fernando Gonçalves, avait retransmis en direct la scène sur son compte Instagram. Le direct vidéo et les photos ont montré Vidal, Medel et trois autres joueurs (Eduardo Vargas, Guillermo Maripán y Pablo Galdames) se faire couper les cheveux. La Fédération chilienne avait reconnu dimanche la violation de la bulle sanitaire et annoncé que les personnes impliquées seraient "sanctionnées financièrement".

Selon la presse chilienne, la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) devrait ouvrir un dossier disciplinaire auprès de la fédération locale pour non-respect des stricts protocoles sanitaires, alors que le Brésil, pays hôte de la Copa, est le deuxième pays le plus durement touché au monde par le Covid-19, avec un demi-million de morts depuis samedi.

Il est interdit aux délégations participant à la compétition d'entrer en contact avec d'autres personnes, et celles qui enfreignent la mesure s'exposent à une sanction économique de la Conmebol d'environ 30.000 dollars. Vidal, qui a régulièrement commis des actes d'indiscipline au cours de sa carrière, a contracté le Covid-19 au début du mois.

Avant les deux matches de qualifications au Mondial-2022 en juin, le secrétariat à la Santé de Santiago du Chili avait ouvert une enquête contre le milieu de l'Inter Milan pour avoir enfreint les règles sanitaires spéciales pour les athlètes et pour déterminer les circonstances dans lesquelles il a été infecté.