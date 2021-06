Copa America: pourquoi le Chili a caché le logo de son équipementier face à la Bolivie

Ce vendredi soir, l'équipe du Chili s'est présentée face à la Bolivie en Copa America avec un maillot inédit. En raison d'un conflit avec son équipementier Nike, la Roja a joué avec son drapeau national à la place de la virgule.

Après avoir tenu en échec l'Argentine il y a quelques jours (1-1), le Chili fait de nouveau parler de lui dans cette Copa America. Sa victoire face à la Bolivie (1-0) a été marquée par une décision surprenante de sa fédération avant le coup d'envoi. Le logo de Nike, équipementier de la Roja, a été masquée sur la partie droite de la tunique rouge par un maillot du pays.

La raison de cette sorte de boycott est financière. Un conflit entre Nike et la fédération chilienne éclate depuis plusieurs selon les précisions du média local Clarin. Alors que l'équipe n'avait disputée aucune rencontre pendant un an (entre octobre 2019 et octobre 2020), Nike refusait de lui payer ses 3,5 millions d'euros annuels prévus dans le contrat.

Nike rompt le contrat avant la Copa America

En mars, la fédération a donc réclamé cette somme, puisque l'équipement américain a versé seulement une somme d'environ 170.000 euros, estimant que le contrat n'avait pas été respecté. Celui-ci indique qu'un minimum de dix matchs doit être joué par la sélection. Au cours du procès de mars, la marque à la virgule jugeait que la fédération avait "agit abusivement" et fait preuve de "mauvaise foi".

Enfin, Nike a décidé de résilier son contrat, établi depuis 2015, juste avant le début de la Copa America. L'affaire sera désormais traitée par le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale à New York.

Le Chili file vers les quarts de finale

Pendant ce temps, la Roja poursuit sa compétition et devrait disputer les quarts de finale, grâce à ses quatre points pris en deux matchs. Il reste trois matchs de poule au Chili pour valider sa qualification avant d'envisager la phase à élimination directe. Mais avec quel maillot? Le mystère reste en revanche entier.