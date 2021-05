Colombie: James Rodriguez "surpris" et déçu de sa non sélection pour la Copa America

Écarté de la sélection colombienne pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 et pour la Copa América qui débutera le 11 juin, James Rodriguez a exprimé sa "profonde déception". Pour la première fois de sa carrière, le joueur d'Everton ne participera pas à une compétition internationale avec son pays.

Une "énorme douleur" et une "profonde déception". James Rodriguez est un homme meurtri, comme il l'a expliqué dans un communiqué publié ce vendredi après-midi sur ses réseaux sociaux. Quelques heures plus tôt, le joueur d'Everton se voyait averti qu'il ne faisait pas partie de la liste des joueurs sélectionnés par la Colombie pour disputer les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 et, surtout, pour la Copa América (11 juin-11 juillet).

James pas en forme selon la Fédération colombienne de football

Si la sélection colombienne a décidé de se passer de l'un de ses meilleurs joueurs de la dernière décennie, c'est parce que James revient de blessure et a vécu une fin de saison tronquée du côté d'Everton. "Ces derniers jours, il (James Rodriguez, ndlr) a été soumis à des examens médicaux qui ont déterminé qu'il n'était pas au niveau optimal de compétition, raison pour laquelle il ne pourra pas rejoindre le groupe", écrit la Fédération colombienne dans un communiqué publié ce vendredi.

Une décision inattendue pour James, qui assure dans son communiqué être prêt pour disputer les prochains matchs de la Colombie. Cette année, pour sa première saison avec Everton, le milieu offensif a disputé 26 matchs, marqué 6 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais des blessures musculaires l'ont empêché de bien terminer l'exercice 2020-2021.

"J'ai reçu avec surprise le communiqué du staff technique"

À tel point que James était rentré plus tôt en Colombie, afin de se préparer pour les échéances de sa sélection. "J'ai reçu avec surprise le communiqué du staff technique, m'expliquant qu'ils ne comptent pas sur moi et me souhaitant une bonne récupération. Une récupération que j'ai déjà réalisée et durant laquelle j'ai beaucoup souffert", insiste James Rodriguez dans son communiqué.

L'ancien joueur de l'AS Monaco et du Real Madrid souhaite "ses meilleurs vœux" à ses coéquipiers de la sélection pour la Copa América, qui se déroulera en Argentine. Et pour la première fois depuis 2014, la Colombie disputera une compétition internationale sans James. Ces sept dernières années, le milieu d'Everton n'avait loupé aucune des deux Coupes du monde (2014, 2018) et des trois Copa América (2015, 2016, 2019) jouées par la Colombie.