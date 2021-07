Copa América: la connexion Neymar-Paqueta porte le Brésil

Le Brésil s'est qualifié dans la nuit de lundi à mardi pour la finale de la Copa América en battant le Pérou (1-0), notamment grâce à un joli duo Neymar-Lucas Paqueta.

La Ligue 1 est parfois - souvent - décriée, mais elle a aussi de beaux ambassadeurs. Notamment en Amérique du Sud. Alors que le Brésil s'est qualifié dans la nuit de lundi à mardi pour la finale de la Copa América en battant le Pérou (1-0), deux joueurs du championnat de France se sont principalement illustrés durant la rencontre: le Parisien Neymar, et le Lyonnais Lucas Paqueta.

Les deux compatriotes, dont la relation technique est de plus en plus fluide au fil des matchs, n'ont cessé de se chercher face aux Péruviens. Et se sont plusieurs fois trouvés, pour des combinaisons de classe.

"C'est toujours bon de côtoyer de grands joueurs"

Il y a eu le but (35e), évidemment, ce petit festival de "Ney" sur la gauche de la surface, avec cette passe décisive pour Paqueta qui n'a pas tremblé, la célébration en dansant à deux, mais pas seulement.

Une autre séquence a particulièrement enthousiasmé les internautes brésiliens: on y voit Neymar et Paqueta réaliser un double une-deux en toute fin de première période, à base de talonnades et de remises dans les intervalles, pour éliminer quatre adversaires.

Après le match et la qualification, le maître à jouer du PSG n'a d'ailleurs pas manqué de saluer le joueur de l'OL. "Lucas Paqueta est un grand joueur, il progresse à chaque match qu'il joue pour l'équipe nationale, a lâché Neymar. Il a réalisé une belle saison avec son club, et a montré qu'il peut être un joueur très important pour la sélection. Je suis heureux de sa présence, du match qu'il a fait, bravo à lui. C'est toujours bon de côtoyer de grands joueurs avec l'équipe nationale."