Copa America: le Brésil s’impose avec un grand Neymar

Le Brésil a signé une deuxième victoire consécutive en Copa America, jeudi face à Pérou (4-0). Neymar, auteur du deuxième but, est aussi impliqué sur les deux dernières réalisations de son équipe.

Le Brésil a battu facilement le Pérou 4-0 jeudi, à Rio de Janeiro, lors de la deuxième journée du groupe B de la Copa America. La Seleçao a rapidement ouvert le score par Alex Sandro (12e) avant de s’envoler en deuxième période.

Titulaire en attaque aux côtés de Garbiel "Gabigol" Barbosa, Neymar a signé une grande performance en inscrivant le deuxième but d’une frappe croisée en dehors de la surface adverse (68e). Il est aussi impliqué sur les deux dernières réalisations de son équipe. Il a d’abord décalé Richarlison, passeur décisif pour Everton Ribeiro (88e) avant de trouver un nouveau décalage décisif en une touche de balle pour Roberto Firmino à l’orginie du dernier but inscrit par Richarlison (93e).

A neuf longueurs du record de Pelé

L’attaquant du PSG, qui arborait une nouvelle coiffure avec les cheveux teints en blond, signe un début de compétition très remarqué. Il avait déjà marqué lors de la première victoire facile de la Seleçao contre une équipe du Venezuela décimé (3-0). Sa nouvelle réalisation lui permet de s’approcher à neuf longueurs du record de buts de Pelé avec la Seleçao (77 buts).



Grâce à ce nouveau succès, le pays-hôte a pris seul la tête de sa poule avec six points, deux de plus que la Colombie, qui a fait match nul 0-0 contre le Venezuela quelques heures plus tôt, à Goiania.