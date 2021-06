PSG: Neymar veut faire de Paris "l’équipe numéro 1" en Europe

Dans une interview accordée au magazine Le Foot Paris, Neymar s’est projeté sur la saison prochaine. Avec un discours très ambitieux. Le n°10 brésilien assure également qu’il n’a jamais manqué de respect au PSG et tacle "les mauvaises langues".

Après une saison en dents de scie, lors de laquelle le PSG a atteint les demi-finales de la Ligue des champions et perdu son titre en Ligue 1 au profit de Lille, Neymar se montre ambitieux pour le prochain exercice. Dans une interview accordée au magazine Le Foot Paris, le meneur de jeu brésilien affiche ses objectifs. En visant les sommets. "Le PSG a beaucoup grandi depuis que je suis là. Je le vois au quotidien. Je pense que le club a surtout su gagner le respect de ses adversaires, explique la star de 29 ans, dans des propos rapportés par Canal Supporters. Quand on est au PSG, on sait et on sent que l’on fait partie de l’une des meilleures formations du monde. Peut-être dans le top 5 mondial."

Après avoir frôlé le Graal, en disputant une finale et une demi-finale lors des deux dernières éditions de la C1, Neymar souhaite à présent que Paris se hisse sur le toit de l’Europe: "J’espère maintenant tout faire pour que l’on puisse être les numéros 1. C’était la première finale dans l’histoire de Paris (défaite 1-0 l’an passé face au Bayern Munich, ndlr). On a pu confirmer encore cette saison en battant de grandes équipes. Je sais maintenant que tout est réuni pour que l’on puisse encore grandir et se surpasser dans les mois qui viennent. On veut soulever les trophées. Il faut croire en nous et tout faire pour décrocher les plus beaux titres. On va persévérer pour gagner."

"J’ai toujours eu le respect du club"

Actuellement avec l’équipe du Brésil afin de préparer la Copa America, l’ancien crack du Barça, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025, assure qu’il a toujours été pleinement investi dans la capitale. Malgré les critiques régulières dont il fait l’objet à ce sujet. "Depuis que je suis arrivé au PSG, on sait tous que j’ai eu des difficultés. Je les ai surmontées, se défend-il. Je me suis mis au travail pour continuer à progresser et à faire gagner mon équipe. J’ai toujours été un vrai professionnel. J’ai toujours eu le respect du club, contrairement à ce que pouvaient dire certaines mauvaises langues. Quand je suis sur le terrain, je me donne à fond. Depuis l’an dernier, je vais beaucoup mieux et je sais la chance que j’ai de faire mon métier avec passion. Je suis heureux à Paris. On va tout faire pour continuer à grandir ensemble".