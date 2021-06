Copa America: le splendide but de la Colombie après une combinaison parfaite

La Colombie s’est imposée face à l’Equateur (1-0) dimanche pour son entrée en lice en Copa America. Edwin Cardona a inscrit l’unique but de la rencontre sur une combinaison récitée à la perfection sur coup franc.

Double-une deux, extérieur du pied droit, remise de la tête et but! Le football est parfois simple comme une partition récitée à la perfection. C’est de cette manière que la Colombie a inscrit l’unique but de la rencontre face à l’Equateur, dimanche (1-0) pour son entrée en lice en Copa America.

Tout a commencé sur un coup franc à une trentaine de mètres du but adverse. Plutôt que d’envoyer le ballon "dans la boite", le tireur (Cardona) a sollicité Juan Cuadrado à l’entrée de la surface de réparation.

Les deux milieux ont échangé un double-une-deux avant que le joueur de la Juventus ne centre de l’extérieur du pied droit vers la tête de l’attaquant Miguel Borja. Ce dernier a parfaitement remisé dans la course de… Cardona qui avait poursuivi son action pour reprendre de volée et tromper le gardien adverse, Pedro Ortiz.

Il s’agit de l’unique but de la rencontre pour les Cafeteros, qui ont assuré l’essentiel pour répondre au Brésil, large vainqueur du Venezuela (3-0) quelques heures plus tôt. Les hommes de Reinaldo Ruera Rivera, 2es du groupe B derrière le Brésil, ont désormais rendez-vous jeudi pour leur deuxième rencontre face au Venezuela.