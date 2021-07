Copa America: Messi se réjouit de retrouver Neymar en finale

Lionel Messi savoure sa quatrième qualification en finale de la Copa America face à l’Argentine et vise son premier titre face au Brésil de Neymar, dimanche. Il se réjouit de retrouver son ami mais ne fera pas de sentiment.

Depuis la qualification du Brésil pour la finale de la Copa America, Neymar n’attendait qu’une chose: affronter l’Argentine pour une affiche de rêve. Son souhait a été exaucé mardi puisque l’Albiceleste s’est imposée face à la Colombie (1-1, 3 tab 2), mardi lors de la deuxième demi-finale. La star du PSG retrouvera donc Lionel Messi, son ami et ancien partenaire au FC Barcelone (2013-2017). Et cela ravit aussi la star du Barça.

"Nous sommes tous les deux en finale, a déclaré le sextuple Ballon d’or à l’issue de la victoire argentine. Je sais que Ney l’a dit (qu’il souhaitait jouer contre l’Argentine, ndlr) d'une part parce que nous sommes amis et mais aussi parce qu’il voulait que je sois là. Ce sera sûrement très équilibré et compliqué. Nous sommes très excités, nous avons atteint le premier objectif qui était la finale. Maintenant nous sommes plus excités que jamais pour décrocher cette Copa."

Messi vise enfin un titre avec l'Argentine après avoir échoué à trois reprises en finale de la Copa America (2007, 2015, 2016) et une fois en fois en finale de la Coupe du monde (2014). Multi-titré en club, il veut dépoussiérer son palmarès en sélection, qui compte « seulement » un titre olympique en 2008.

"Nous sommes très excités, heureux, ajoute Messi. Personnellement, ça me touche de jouer une nouvelle finale et, ce que je veux le plus, c'est gagner un titre avec l'équipe nationale. Au-delà de soulever la coupe ou non, je pense que j'ai vraiment apprécié ces 45 jours difficiles sans voir la famille. Certains gars ont été parents et n'ont pas pu être présents le jour de la naissance de leurs enfants, ce qui est la chose la plus importante dans la vie. Tout ce sacrifice, cet effort pour notre objectif et maintenant nous y sommes."