Copa America: sur quelle chaîne regarder la finale Argentine-Brésil

Le Brésil de Neymar est opposé à l’Argentine de Lionel Messi dans la nuit de samedi à dimanche (2h), en finale de la Copa America. L’occasion pour ces deux stars du football de décrocher enfin un premier titre majeur avec leur sélection respective.

Le mythique Maracana sera le théâtre d’une guerre des étoiles entre la star brésilienne Neymar et le sextuple Ballon d’or argentin Lionel Messi, anciens coéquipiers à Barcelone. Les deux amis, qui s’estiment énormément et nourissement une amitié sincère depuis leurs années communes en Catalogne (2013-2017), s’affrontent dans la nuit de samedi à dimanche en finale de la Copa America. Une rencontre que la chaîne L’Equipe diffusera en clair à partir de 2h, pour le coup d’envoi.

"Je l'ai toujours dit, (Messi) c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu jouer. C'est un grand ami, mais nous sommes en finale, nous sommes rivaux maintenant et je veux gagner, je veux obtenir ce titre parce que ce serait aussi mon premier", a déclaré "Ney". Blessé, il avait manqué la Copa America-2019 remportée par le Brésil. "Lorsque vous avez un ami qui va être votre adversaire, il finit par être difficile d'oublier l'amitié. Mais même lorsque vous jouez avec vos amis, vous voulez les battre par tous les moyens. Samedi, ce sera le cas", a ajouté le joueur du PSG.

Panser les plaies pour le Brésil

Pour Messi (34 ans), meilleur buteur et passeur du tournoi avec 4 buts et 5 passes décisives, cette finale est l'une des dernières occasions de remporter un titre avec l'Argentine. Cette finale est, pour le sextuple Ballon d'Or argentin, l'occasion de briser la malédiction après quatre finales perdues (Mondial 2014, Copa America 2007, 2015 et 2016) et de mettre fin à la disette interminable de son pays, qui n'a pas remporté de trophée depuis la Copa America de 1993.

Neymar (29 ans), souvent rattrapé par les blessures, tente toujours de faire oublier l'affront de 2014, quand le Brésil avait subi, à domicile, la plus grande humiliation de son histoire (7-1) en demi-finale contre l'Allemagne, en l'absence de son prodige touché au dos. Tous deux comptent néanmoins à leur palmarès une médaille d'or olympique, remportée en 2008 pour l'Argentin et en 2016 pour le Brésilien, qui a également remporté la Coupe des confédérations en 2013.