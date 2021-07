Copa America: la Colombie arrache la 3e place face au Pérou

La Colombie a pris la troisième place de la Copa America en arrachant la victoire (3-2) dans les arrêts de jeu contre le Pérou, la nuit dernière.

La Colombie a remporté le match pour la troisième place de la Copa America en battant le Pérou 3-2, grâce à un doublé de Luis Diaz, qui a donné la victoire à son équipe dans les arrêts de jeu, vendredi, à Brasilia.

Yotun avait pourtant ouvert le score pour les Péruviens juste avant la pause, à la suite d'une magnifique action collective. Cuadrado a égalisé en début de seconde mi-temps, avant de donner une passe décisive pour le premier but des deux buts de Luis Diaz.

Finalistes malheureux de la dernière édition face au Brésil, le Pérou s'est rebellé à dix minutes du terme, avec un but de la tête de Lapadula, mais Diaz a épargné aux Colombiens une hasardeuse séance de tirs aux buts en marquant en toute fin de match d'une superbe frappe enroulée, après un une-deux avec Muriel.

Avec ce doublé, Diaz, ailier de 24 ans qui évolue au FC Porto, s'est hissé en tête du classement des buteurs de cette Copa America, avec quatre réalisations, à égalité avec l'Argentin Lionel Messi. La grande finale entre le Brésil et l'Argentine aura lieu samedi soir (2h du matin en France, dans la nuit de samedi à dimanche) au mythique stade Maracana.

Messi-Neymar en finale, au firmament du foot sud-américain

Cette confrontation galactique entre les deux grands favoris du tournoi, qui se jouera exceptionnellement avec du public - limité cépendant à 10% de la capacité de l'enceinte - est l'occasion pour Neymar et Messi de décrocher enfin un premier titre majeur en sélection, atout décisif pour remporter le Ballon d'Or dont la course reste très ouverte cette année.

Pour Messi (34 ans), meilleur buteur et passeur du tournoi avec 4 buts et 5 passes décisives, cette finale est l'une des dernières occasions de remporter un titre avec l'Argentine. Neymar (29 ans), souvent rattrapé par les blessures, tente toujours de faire oublier l'affront de 2014, quand le Brésil avait subi, à domicile, la plus grande humiliation de son histoire (7-1) en demi-finale contre l'Allemagne, en l'absence de son prodige touché au dos.

Tous deux comptent néanmoins à leur palmarès une médaille d'or olympique, remportée en 2008 pour l'Argentin et en 2016 pour le Brésilien, qui a également remporté la Coupe des confédérations en 2013.