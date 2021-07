Barça: Laporta et Koeman très sereins pour la prolongation de Messi

Selon le quotidien catalan Sport, Joan Laporta et Ronald Koeman, président et entraîneur du Barça, ont adressé leur grande confiance aux supporters au sujet de la prolongation de Lionel Messi.

En attendant la reprise des joueurs le 12 juillet, Joan Laporta et Ronald Koeman se sont retrouvés jeudi pour le diner en marge de la Koeman Cup, tournoi de golf solidaire parrainé par l’entraîneur catalan et dont les fonds seront reversés à l'hôpital pour enfants Sant Joan de Déu de Barcelone. Les deux hommes ont repris la planification de la saison à venir en affichant de grands sourires devant l’assistance. Une grande confiance aussi. Et les deux hommes ont envoyé un message rassurant sur le dossier brûlant du moment: la prolongation de Lionel Messi.

"Nous sommes très tranquilles ", a confié Laporta aux questions des journalistes. "Tout va bien", a-t-il ajouté. Selon le quotidien, la star argentine - libre depuis le 30 juin dernier - a bien donné son accord pour étendre son bail avec son club de toujours. Mais le club se démène actuellement pour faire intégrer le salaire mirobolant de Messi dans les clous imposés par la Ligue espagnole. Javier Tebas, président de la Liga, a refusé de transiger avec le Barça et de revoir le plafond salarial à la baisse pour permettre l’officialisation de la prolongation.

Ce dernier s’est même montré très alarmiste sur les chances de voir Messi régler rapidement la question de son avenir. "Je ne sais pas si Messi débutera la Liga avec le Barça", a-t-il clamé. Malgré cela, l’optimisme règne dans les rangs du Barça, selon Sport. Lionel Messi est pour le moment concentré sur son grand objectif: la finale de la Copa America avec l’Argentine contre le Brésil, dimanche.

Les cadres ont refusé de baisser leur salaire pour Messi

La menace d’un départ dans un autre club plane toujours. Le PSG fait toujours partie des potentiels intéressés. En grande difficulté économique, le Barça s’active pour trouver une solution. La semaine dernière, la Cadena Cope assurait que les dirigeants avaient demandé aux cadres du vestiaire de réduire leur salaire pour permettre de régler la note sur celui-ci de Messi. Mais ils auraient refusé.