La Copa America sera organisée aux Etats-Unis en 2024

Comme en 2016, les Etats-Unis accueilleront la Copa America en 2024. Les USA organiseront deux ans après la Coupe du monde avec le Canada et le Mexique.

L'édition 2024 de la Copa America aura lieu aux Etats-Unis dans le cadre d'un partenariat conclu entre les deux grandes confédérations du football des Amériques, a annoncé vendredi la Concacaf. Dix nations dépendant de la Confédération sud-américaine (Conmebol) et six relevant de la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes y participeront, précise la Concacaf. C'est la deuxième fois que les Etats-Unis accueilleront la compétition, qu'ils ont organisée en 2016.

Une répétition générale avant le Mondial 2026

Les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, coorganisateurs du Mondial 2026, considèrent que la Copa America sera l'épreuve parfaite pour les préparer. Cela permettra en outre aux trois pays hôtes, directement qualifiés pour la prochaine Coupe du monde élargie à 48 équipes, d'avoir des matches de préparation de haut niveau.

Les Etats-Unis avaient déjà accueilli l'édition du centenaire de la Copa America, à laquelle avaient également pris part des équipes de la Concacaf. Cette fois la Ligue des nations de la Concacaf servira de qualifications pour les six sélections appelées à disputer la prochaine Copa America. Initialement prévue en 2023, la prochaine édition de la Copa America avait été repoussée d'un an, en raison de la crise sanitaire. L'Equateur avait un temps été pressenti pour en assurer l'organisation.