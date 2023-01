Argentine: Scaloni voit Messi continuer jusqu’au Mondial 2026

Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, voit bien Lionel Messi poursuivre sa carrière internationale jusqu’à la Coupe du monde 2026. La star du PSG sera alors âgée de 39 ans.

Une sixième Coupe du monde pour Lionel Messi? Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, croit que l’attaquant participera à l’édition 2026 après avoir glané son premier titre mondial en décembre dernier. Il sera alors âgé de 39 ans.

"Les portes seront toujours ouvertes"

"Je pense que oui, mais cela dépendra beaucoup de ce qu'il veut, confie-t-il dans une interview à Deporte Radio Calvia. Cela dépend de ce qui se passe au fil du temps, si vous vous sentez bien. Les portes seront toujours ouvertes, il est heureux sur le terrain et ce serait bien pour nous."

Après le succès de l’Albiceleste, Messi a assuré qu’il souhaitait poursuivre sa carrière internationale. "Je ne prends pas ma retraite internationale, avait-il lancé. Je veux continuer de jouer pour l'Argentine pour faire honneur au titre de champion du monde. C'est le titre qu'il me manquait et le voilà. C'est fou."

Mardi, Lionel Scaloni a encore dressé des louanges au septuple Ballon d’or, bien parti pour en décrocher un huitième. "Je ne pense pas qu'il était nécessaire que Messi gagne une Coupe du monde pour être l'un des grands ou le plus grand, explique le technicien. Il se trouve qu'on lui en demande toujours plus. Maintenant qu'il a remporté la Coupe du monde, je ne sais pas ce qu'ils vont lui demander de plus. Nous sommes très heureux pour lui et surtout pour le pays."

Messi a participé aux éditions 2006, 2010, 2014 (finale perdue face aux Pays-Bas), 2018 et 2022. Il va effectuer son retour à la compétition ce mercredi lors du match entre le PSG et Angers, mercredi (21h, 18e journée de L1). Selon Le Parisien, le club n’a prévu aucune cérémonie pour fêter le titre mondial de Messi devant les supporters du Parc des Princes. Il avait reçu un accueil triomphal de ses coéquipiers et des salariés du club avec la remise d’un trophée lors de son retour à Paris la semaine dernière.