Uruguay: Suarez refait son lacet pour empêcher le dégagement du gardien

Buteur lors du match entre le Chili et l’Uruguay (1-1) lundi en Copa America, Luis Suarez a aussi joué de sa malice légendaire en se déplaçant juste devant le gardien adverse et l’empêcher de dégager le temps de faire son lacet.

Luis Suarez (34 ans) ne lâche rien. Jamais. L’attaquant de l’Uruguay a encore usé de sa légendaire malice pour empêcher une relance du gardien du Chili, Claudio Bravo, lundi lors de la rencontre entre les deux équipes (1-1) en phase de poule de la Copa America. Après avoir perdu sa chaussure sur une action de la 87e minute, le joueur de l’Atlético de Madrid s’est déplacé juste devant son adversaire pour se rechausser et éviter ainsi le dégagement de Bravo.

Le capitaine chilien (38 ans) est resté très calme en dégageant gentiment le ballon sur son ancien coéquipier au FC Barcelone (2014-2016). Au coup de sifflet final, les deux joueurs ont d’ailleurs échangé un long moment avant de s’échanger leurs maillots. Battue par l’Argentine lors de son premier match, l’Uruguay a arraché le match nul face à la Roja. Eduardo Vargas (26e) a ouvert le score avant que Luis Suarez (66e) n’égalise sur corner.

La Celeste a encore deux matchs à jouer (face à la Bolivie et au Paraguay) pour terminer dans les quatre premiers (sur cinq équipes) et se qualifier en quarts de finale. "Bel effort de toute l'équipe même si nous n’avons pas gagné, a écrit Suarez à l’issue de la rencontre sur son compte Instagram. Il est maintenant temps de se reposer et de récupérer pour ce qui est à venir. Ça continue, nous sommes l’Uruguay!"