Barça: Luis Suarez se paie Bartomeu et Koeman

Heureux d’avoir été sacré champion d’Espagne samedi avec l’Atlético, Luis Suarez n’a cependant toujours pas digéré son départ du Barça. Après avoir pointé du doigt l’attitude du club catalan lors de son départ vers Madrid, il a cette fois critiqué nommément Bartomeu et Koeman.

Luis Suarez ne semble pas avoir digéré sa rupture avec le Barça. Fraichement sacré champion d’Espagne avec l’Atlético de Madrid, l’attaquant uruguayen en a profité pour régler ses comptes avec son ancien club. Lundi, il a remis le couvert au micro de la radio espagnole Cope, visant cette fois l'ancien président catalan Josep Maria Bartomeu. "Il a tout dit dans la presse au lieu de m'appeler personnellement et de me dire qu'il ne voulait pas de moi. Pourquoi ne pas me le dire directement? On le sent quand on n'est pas utile au club..", a déclaré Suarez. Plus vraiment désiré par le Barça et poussé vers la sortie, l’Uruguyan avait rejoint l’été dernier l’Atlético de Madrid contre 7 millions d’euros.

"Koeman n'a pas tellement de personnalité"

L’attaquant a également chargé Ronald Koeman, son ancien coach, qui n’a "pas tellement de personnalité", selon ses mots. "Il n’avait pas besoin de me dire qu’il ne m’aimait pas.. Les ordres venaient d’en haut", a également ajouté Suarez.

Après la victoire de l’Atlético contre Valladolid (1-2), synonyme de titre pour les Colchoneros de Diego Simeone, Luis Suarez n’avait pas caché son émotion et avait déclaré avoir été "rabaissé par le Barça". "Ce fut dur de vivre une telle situation, la façon dont ils (le Barça) m'ont méprisé... L'Atlético m'a ouvert la porte", avait-il confié. "Beaucoup de gens ont souffert avec moi, ma femme, mes enfants... cela fait beaucoup d'années que je suis dans le football et c'est cette saison qui m'a le plus fait souffrir. Je serai toujours reconnaissant envers l'Atlético pour m'avoir fait confiance."

Luis Suarez a également profité de son interview à Cope pour donner son avis sur la situation de son ancien coéquipier Lionel Messi. L’Argentin va-t-il quitter la Catalogne cet été? "En tant qu'ami, partenaire et fan, j'aimerais qu'il reste au Barça. C'est ce que je recommanderais", a-t-il lancé, avant d’ajouter: "Il sera toujours reconnaissant envers le club."