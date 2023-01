Coupe du roi: le Barça rayonne à Ceuta, le Real passe de justesse contre Villarreal

Un peu d'air pour les deux finalistes de la dernière Supercoupe d'Espagne, qui se sont tous les deux qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du roi. Le Barça s'est défait facilement du petit poucet Ceuta (5-0) quand le Real Madrid a signé une remontada pour l'emporter à Villarreal (2-3).

Pas de surprises en Coupe du roi. Les deux mastodontes du football espagnol se sont imposés dans leurs huitièmes de finale et se qualifient donc pour les quarts. Le Real Madrid et le Barça connaîtront leurs futurs adversaires vendredi midi, à l'occasion du tirage au sort de la fédération.

Une victoire facile 5-0 face au petit poucet pour le Barça

Le FC Barcelone s'est imposé 5-0 face au petit poucet de D3 espagnole Ceuta en Coupe du roi ce jeudi. Une large victoire qui permet aux Catalans de quitter l'enclave espagnole avec la qualification pour les quarts de finale. Pourtant rien n'a été simple pour les hommes de Xavi, qui ont longtemps cherché faille avant de frapper au but. En difficulté au milieu de terrain, c'est finalement grâce à un exploit individuel de Raphinha que le Barça ouvre le score à la 41e minute (0-1, 41e).

Avec l'entrée de Gavi en seconde période, le Barça prend le contrôle du match et fait très vite le break grâce à Robert Lewandowski (0-2, 50e), qui récupère une mauvaise relance de la défense de Ceuta. Entré en cours de jeu, Ansu Fati enfonce un peu plus la lanterne rouge de la Primera RFEF (0-3, 70e) avant un corner parfait de Raphinha pour la tête de Kessié au point de penalty (0-4, 77e). Sur une bonne récupération et projection d'Eric Garcia, Robert Lewandowski signe un doublé et scelle cette large victoire (0-5, 90e).

Une remontada en 45 minutes face à Villarreal pour le Real Madrid

De son côté le Real Madrid a eu lui beaucoup plus de mal à se défaire de Villarreal, qui l'avait battu il y a dix jours en championnat (1-2). Les Merengues tiennent leur revanche et s'imposent finalement 3-2 sur une véritable remontada. Le Sous-marin jaune avait ouvert le score dès la 4e minute sur un superbe enchainement contrôle de la poitrine et reprise de volée d'Etienne Capoue (1-0, 4e). Samuel Chukwueze avait même doublé la mise juste avant la pause, sur une belle ouverture de Gerard Moreno (2-0, 42e).

Puis Villarreal fait de gros changements en défense quand le Real amène du sang-neuf en attaque. Vinicius profite d'une première perte de balle pour recoller au score (2-1, 57e) puis Eder Militao reprend un ballon repoussé dans ses pieds après une tête de Karim Benzema (2-2, 69e). Pour parapher cette remontada, Dani Ceballos marque un golazo en toute fin de match et évite aux siens une prolongation (2-3, 86e).