Grave incident dans le derby de Séville, un joueur touché par un projectile, match arrêté

Lors du huitième de finale de Coupe du Roi entre le Betis et le FC Séville, des incidents ont éclaté lors du derby. Les joueurs ont été renvoyés aux vestiaires après un jet de projectile sur Jordan, le joueur du FC Séville.

Il n'y a pas qu'en France que les supporters craquent. A l'occasion du derby entre le Betis et le FC Séville, en huitième de finale de Coupe du Roi, le match a été interrompu après l'égalisation de Nabil Fekir, buteur sur corner direct. Alors que les supporters du Betis faisaient la fête dans les tribunes, une barre - qui semble en métal - a atterri en pleine tête de Jordan, le milieu du FC Séville.

Resté à terre, le numéro 8 a mis du temps à se relever et a été accompagné par les soigneurs en direction des vestiaires, puisque l'arbitre a interrompu la rencontre à la 39e minute. Le match a été arrêté et les joueurs du FC Séville ont fini par regagner les vestiaires, ne semblant pas vouloir reprendre. Au contraire des joueurs du Betis, restés sur la pelouse avc leur entraîneur Manuel Pellegrini.

Jordan touché par un projectile dans le derby de Séville, le 15 janvier 2022 © Capture écran L'Equipe

Un derby bouillant dans le jeu

Le speaker du stade a annoncé un rappel à l'ordre, tout en affichant un message sur les écrans géants du stade Vallamarin. Les forces de l'ordre sont intervenus dans le virage d'où le projectile a été lancée afin d'identifier le lanceur de projectile. Selon As, l'arbitre De Burgos Bengoetxea rencontre les représentants des deux équipes pour voir si le match reprendra ou non. Après une demi-heure d'interruption, les joueurs du Betis sont rentrés aux vestiaires et la Fédération espagnole a officialisé la suspension du match, tout en condamnant les actes de violence sur les terrains.

Bien avant cet incident, cette affiche tenait toutes ses promesses, puisque Papu Gomez avait ouvert le score cinq minutes avant l'égalisation de Nabil Fekir et l'interruption de la partie. Pour l'instant, la Ligue espagnole ne s'est pas encore prononcée sur l'incident et aucune annonce n'a été faite à ce moment quant à une reprise de la rencontre.

Un incident qui rappelle le triste OL-OM en France, lorsque Dimitri Payet avait été touché par une bouteille en tout début de rencontre au Groupama Stadium. Sonné, le capitaine marseillais avait regagné les vestiaires, touché physiquement et mentalement. Ruddy Buquet avait décidé de renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires, avant d'interrompre définitivement la rencontre.