Real Madrid: la réponse de Vinicius à l’attaque ignoble des supporters de l’Atlético

Vinicius Jr a répondu sur le terrain et sur les réseaux sociaux à la provocation ignoble des supporters de l’Atlético qui avaient pendu une poupée à son effigie avant le quart de finale de Coupe du Roi entre le Real et l’Atlético (3-1, a.p.) jeudi.

Le Real Madrid s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi en s’imposant face à l’Atlético Madrid (3-1, a.p.), jeudi au terme d’une journée agitée. La veille au soir, des supporters de l’Atlético avaient déployé une banderole "Madrid déteste le Real" sur un pont proche du centre d’entraînement du Real. Ils y avaient ajouté un acte ignoble en pendant une poupée à l’effigie de Vinicius Jr., suscitant l’indignation générale en Espagne.

"Vini aime Madrid"

Titulaire quelques heures plus tard, l’ailier brésilien a répondu sur le terrain en délivrant une passe décisive et en inscrivant le dernier but de son équipe. Il a aussi réagi sur les réseaux sociaux en référence cette attaque ignoble le visant. "Vini aime Madrid, a-t-il écrit sur Instagram. Il n’y a qu’un seul Madrid." Il a ajouté d’autres messages similaires sur Twitter: "Il n’y a qu’un seul Madrid, tout le monde le sait. Vini aime Madrid."

La police a ouvert une enquête sur l’incident, condamné par toutes les instances du football espagnol (Fédération, Ligue, conseil supérieur du sport…). L’Atlético de Madrid a aussi publié un communiqué d’excuse, en estimant que "de tels actes sont absolument répugnants, inadmissibles et embarrassants pour la société". Le club ajoute que "la rivalité entre les deux clubs est forte mais le respect mutuel également". Le Real Madrid a également apporté son soutien à son joueur "après l'acte raciste et xénophobe malveillant et répugnant dont a été victime Vinicius".

"Il a joué comme toujours, a déclaré Carlo Ancelotti, entraîneur du Real, à l’issue de la rencontre. Il a bien contrôlé le jeu, avec beaucoup d'enthousiasme et le désir de jouer devant ses fans. Il a fait un très bon match, s'est battu jusqu'au bout. Le but a été le prix du travail. Ce qui lui est arrivé est très malheureux, mais il était concentré sur le jeu."