Real Madrid-Atlético: le slalom génial de Rodrygo en Coupe du Roi

L’attaquant brésilien du Real Madrid, Rodrygo, a inscrit un but somptueux après une série de dribbles dans la défense de l’Atlético jeudi en quart de finale de la Coupe du Roi.

C’est le genre de but qui fait oublier les petites embrouilles du passé, à commencer par la récente prise de bec entre Rodrygo et Carlo Ancelotti. Ce jeudi, en quart de finale de la Coupe du Roi contre l'Atlético, le Brésilien de 22 ans a montré qu’il était vraiment un footballeur très talentueux. Alors que le Real Madrid est mené depuis la 19e minute sur sa pelouse de Bernabeu (but de Morata), le Merengue, entré en deuxième période, a conclu un temps fort du Real avec un vrai chef d’œuvre.

Quatre Colchoneros éliminés

Lancé plein axe par Modric, il élimine un puis deux, puis trois et finalement quatre joueurs des Colchoneros avant de venir tromper de près Thibaut Courtois d’un tir de l’extérieur du pied imparable (79e, 1-1). Un slalom génial qui a permis aux champions d’Europe d’arracher la prolongation.