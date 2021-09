Mercato: David Luiz est proche de faire son retour au Brésil, 14 ans après

David Luiz se rapproche d’un retour au Brésil, plus de dix ans après son départ en Europe. Selon les informations de Globo, Flamengo a déjà entamé des discussions avec l’entourage du défenseur central. Un accord doit être rapidement trouvé puisque le marché brésilien ferme ses portes le 17 septembre.

Après Dani Alves en 2019, David Luiz pourrait également faire son retour au Brésil, quatorze ans après avoir rejoint l’Europe et le club de Benfica. Selon les informations de Globo, Flamengo aurait débuté les négociations avec le joueur libre depuis la fin de son contrat avec Arsenal.

Le joueur ne serait pas contre un retour au pays mais le temps presse, le marché des transferts ferme ses portes dans une semaine. Toujours selon le média brésilien, Flamengo ne peut pas s’aligner sur le salaire que percevait l’international à Arsenal. David Luiz devra faire un effort conséquent.

En début de mercato, son nom est revenu avec insistance du côté de l'OM, mais le transfert n'a finalement pas eu lieu, le club phocéen ayant recruté William Saliba et Luan Peres.

Une longue et belle carrière européenne

Formé à Vitoria, où il a debuté en professionnel en 2006, David Luiz a rejoint l’Europe la saison d’après. Benfica étant le premier club à lui avoir donné sa chance. Au Portugal, il a pu montrer l'étendue de son talent.

En 2011, il signe en Premier League, à Chelsea, où il remporte la Premier League et la Ligue des champions, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain à l’été 2014.

Deux saisons dans la capitale où il remporte la Ligue 1 et les coupes nationales, mais il n’aura pas aidé le PSG à passer ce fameux cap en Ligue des champions. En 2016, il décide de revenir à Chelsea, où il passe trois saisons avant de rallier le rival Arsenal, où il a passé deux saisons difficiles.



Il est aujourd'hui libre de s’engager dans le club qu’il souhaite et se rapproche de plus en plus d’un retour aux sources au Brésil, où tout a commencé.