PSG-Barça: les stars du PSG au soutien des féminines avant la demie européenne

Le PSG féminin affronte le Barça ce dimanche en demi-finale aller de Ligue des champions au Camp des Loges (15h). L’effectif masculin a tenu à soutenir l’équipe d’Olivier Echouafni avant ce rendez-vous tant attendu.

Victorieuses du quintuple tenant du titre Lyon (1-2) au tour précédent, les joueuses du PSG défient Barcelone ce dimanche lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions féminine. Pour ce grand moment, tout le club parisien vibre à l'unisson.

"On leur envoie une accolade et on souhaite leur dire que l’on est avec elles, a estimé Mauricio Pochettino dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux du club francilien. Toute la famille du Paris Saint-Germain leur envoie de l’énergie. Allez Paris et on va gagner!"

A l’image de son directeur sportif Leonardo, l’entraîneur argentin de l’équipe masculine sera bien présent dans les tribunes du stade Georges Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye.

Tous les joueurs unis derrières les féminines

Du côté des joueurs aussi, l’union est de mise. Si le titi Presnel Kimpembe donnera de la voix depuis les tribunes ce dimanche, plusieurs de ses coéquipiers ont soutenu les féminines dans un message vidéo.

"J’espère que vous ferez un grand match, a lancé Pablo Sarabia après la victoire contre Metz. J’espère que vous gagnerez. De notre part à tous, nous sommes avec vous."

Un sentiment partagé par Marco Verratti : "Allez les filles! Je vous dis bon courage pour dimanche. Nous sommes tous derrière vous et on va regarder le match. J’espère que vous allez gagner. Bonne chance."

Mercredi prochain, ce sera au tour du PSG masculin de défier Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions. Là encore, tout le club francilien sera soudé comme jamais.

