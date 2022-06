Côtes-d’Armor: un club de football amateur radié pour violences répétées

Le préfet des Côtes-d'Armor a radié le FC Tréméloir, club de football amateur qui venait d'être exclu de son championnat. Dernièrement, l'un de ses joueurs a été condamné à six mois de prison ferme pour avoir violemment agressé un adversaire.

L'équipe avait déjà été exclue de son championnat, le District 3. Le FC Tréméloir, club amateur de football dans l'agglomération de Saint-Brieuc, a été radié de la Fédération française de football. La décision a été prise par le préfet, compétent pour retirer l'agrément et, surtout, exaspéré des troubles "à l'ordre public et à la morale publique" qui ne cessaient de s'accumuler.

Les faits répétés de violences pendant les matchs avaient abouti, en avril dernier, à la condamnation à six mois de prison ferme d'un des joueurs du FC Tréméloir. Également interdit de stade pour un an et privé de licence pendant cinq ans, l'individu avait porté des coups brutaux à un adversaire à terre, dans un match face à l'équipe de Ploumagoar. Comme le rapporte 20 Minutes, 21 jours d'interruption totale de travail avaient été prescrits à la victime, souffrant notamment d'un traumatisme crânien.

La mairie n'en pouvait plus

Avant cela, quelques semaines auparavant, un arbitre avait été menacé par l'entraîneur et les joueurs. En 2019, un club s'était plaint d'intimidations. Autant d'incidents qui démontrent, pour le représentant de l'État, que le club "ne respecte pas l'éthique du sport" et qu'il "présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants".

"Les rencontres sportives auxquelles participe le FC Tréméloir ont été régulièrement entachées de violences, de menaces et d’intimidations depuis sa première année d’exercice en 2018, ayant conduit plusieurs membres à démissionner et à ce que la mairie de Pordic-Tréméloir ait souhaité à plusieurs reprises interdire l’accès du FC Tréméloir à ses infrastructures", a déclaré le préfet Stéphane Rouvé, cité par Ouest-France.

D'après Le Télégramme, la mairie a même décidé de démonter les buts de son terrain de football. "Ce club et ses joueurs répandent des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Même s’ils ont à disposition le terrain de football de Tréméloir, ce ne sont pas des habitants de la commune", témoignait le maire Joël Bâtard.