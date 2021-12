Coupe Arabe: la Tunisie arrache la finale avec une énorme réussite en fin de match

Dans la première demi-finale de la Coupe Arabe, la Tunisie s'est qualifiée au bout du suspense pour la finale après sa victoire dans les ultimes secondes face à l'Egypte (1-0) sur un csc. Les Aigles de Carthages défieront le Qatar ou l'Algérie.

On connaît le premier finaliste de la Coupe Arabe 2021. En attendant le duel entre le Qatar et l'Algérie (coup d'envoi à 20 heures), la Tunisie s'est qualifiée pour la finale en battant l'Egypte (1-0) ce mercredi au stade Ras Abu Aboud de Doha sur un but contre-son-camp d'El Soulia, sur la dernière action !

Dans une partie très hâchée dès le coup d'envoi, la Tunisie, malgré l'absence des joueurs évoluant en Europe, a globalement tenu le ballon face aux Egyptiens qui ont attendu la demi-heure pour enfin cadrer une frappe. Le défenseur Hegazy a tenté sa chance des 30 mètres, mais l'ancien Niçois Mouez Hassen ne s'est pas laissé surprendre. Malgré un bon rythme, les 22 acteurs se sont montrés peu efficaces devant lors des 45 premières minutes.

Le néant puis un dernier quart d'heure emballant

La domination tunisienne s'est poursuivie au retour des vestiaires puisque les Aigles de Carthage ont obtenu un pénalty, finalement annulé après visionnage de la VAR. La Tunisie aurait même pu se faire punir vingt minutes plus tard sur un bel exploit de Hamdy, mais Fathi lui a piqué le ballon pour envoyer sa frappe au-dessus. Après 75 minutes d'un ennui presque total, les deux équipes se sont finalement réveillées dans le dernier quart d'heure pour l'emporter dans le temps réglementaire.

Côté Egypte, Hamdy a fait preuve de précipitation devant le but de Hassen, tandis que Ben Hamida, le piston gauche tunisien a envoyé sa tentative dans les tribunes, de même que Jaziri sur corner dans la foulée. Les Tunisiens ont finalement été récompensées au bout du bout du temps additionnel pour arracher leur ticket pour la finale sur un but contre-son-camp d'El Soulia sur un coup franc. La Tunisie affrontera soit le Qatar, soit l'Algérie en finale, samedi 18 décembre.