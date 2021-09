Double Contact - Vegedream: "Ce serait kiffant de voir Griezmann en studio"

Double Contact a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. En attendant la sortie de son nouveau projet, prévu d’ici la fin de l’année, on a rencontré Vegedream. L’occasion de parler du raz de marée de 2018, de son amitié avec Antoine Griezmann et de ses liens familiaux avec Moise Kean.

C’est une vague sur laquelle il va pouvoir surfer toute sa vie. A des hauteurs plus ou moins importantes. Les années de Coupe du monde ou à chaque anniversaire de 2018, elle le ramènera vers la lumière. Inlassablement. Vegedream s’en est fait une raison. Après avoir un temps lutter pour ne pas être réduit à cette seule chanson, l’artiste de 29 ans a fini par accepter d’être l’homme qui a "ramené la coupe à la maison" en compagnie des Bleus. Un statut finalement pas si déplaisant, une fois la frénésie de la victoire passée. Trois ans après l’été qui a changé sa vie, on a rencontré le chanteur d’Orléans, de passage dans la capitale.

Proche aussi des joueurs ivoiriens

L’occasion de reparler de cet ouragan bleu-blanc-rouge qui l’a emporté en quelques semaines. En repensant à son tour d’honneur au Stade de France, Vegedream hallucine toujours autant.

"Je n’ai pas fait exprès", s’amuse le 24e champion du monde, devenu proche de Paul Pogba, qui l’a invité chez lui à Manchester, ou d’Antoine Griezmann, avec qui il échange régulièrement. Originaire de la Côte d’Ivoire (où il a passé quelques années dans son enfance), "Vege" est également connecté à de nombreux joueurs des Éléphants, comme Serge Aurier, Nicolas Pépé ou Didier Drogba. Il s’entend aussi très bien avec Moise Kean, l’attaquant de la Juventus passé par le PSG, avec qui il partage des liens familiaux. Et dont le frère lui ressemble, paraît-il, comme deux gouttes d’eau.

