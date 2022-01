CAN 2022: à 10 et sans gardien, les Comores sortis aves les honneurs par le Cameroun

Le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2022 en venant à bout d’une valeureuse équipe des Comores, ce lundi à Yaoundé (2-1). Réduits à dix dès l’entame du match, avec en plus un joueur de champ dans les buts, les Comoriens ont offert une belle résistance aux Lions Indomptables.

Héroïque. Difficile de trouver un autre qualificatif pour cette équipe des Comores. Dans un contexte cauchemardesque, la 132e nation Fifa a offert une superbe résistance au Cameroun, ce lundi, en 8e de finale de la CAN 2022 (2-1). Malgré une arrivée tardive au stade, en raison des embouteillages et d’une escorte minimaliste (avec des joueurs obligés de se strapper dans le bus), un effectif décimé et un joueur de champ dans les buts (Chaker Alhadur), les Comoriens ont livré une énorme prestation à Yaoundé.

Brillants et volontaires, les joueurs d’Amir Abdou ont tout donné pour conjurer le sort. Malgré l’exclusion précoce de leur capitaine Nadjim Abdou (6e), ils ont posé de gros soucis aux Lions Indomptables. Au point de faire trembler le stade d’Olembé en frappant à 13 reprises vers la cage d’André Onana. Et en cadrant plus que leurs adversaires (7 contre 6).

Les Comores ont plus cadré que les Camerounais

A force de pousser, les Camerounais ont fini par tromper Alhadur et son maillot au flocage artisanal. Karl-Toko Ekambi a ouvert le score à la demi-heure de jeu. Avant que Vincent Aboubakar n’inscrive son septième but dans la compétition (70e). Entre temps, Alhadur a joué les anges gardiens en réalisant une double parade spectaculaire. Au bout de l’effort, les Comores ont trouvé les ressources pour réduire la marque sur un superbe coup-franc de Youssouf M’Changama (81e), le milieu de terrain de Guingamp (Ligue 2), élu homme du match. Mais ils n’ont pas pu arracher l’égalisation au terme d’un money time électrique.

Malgré cette défaite face au pays-hôte, les joueurs des Comores sortent de leur première CAN la tête levée. Avec la fierté de tout un peuple sur les épaules. Face à un adversaire aussi diminué, les Camerounais n’ont pas vraiment rassuré leurs supporters. Mais ils ont assuré l’essentiel en se qualifiant pour les quarts de finale. Ils affronteront samedi (17h) la Gambie, vainqueur de la Guinée plus tôt dans la journée (1-0), pour une place dans le dernier carré.