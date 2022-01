CAN 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Sénégal-Cap-Vert et Maroc-Malawi?

Les 8es de finale de la CAN 2022 se poursuivent ce mardi au Cameroun, avec deux belles affiches au programme. Le Sénégal a rendez-vous avec le Cap-Vert à Bafoussam, avant l’affiche entre le Maroc et le Malawi à Yaoundé.

Le Burkina Faso, la Tunisie, la Gambie et le Cameroun ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la CAN 2022. Il reste encore quatre places à prendre, dont deux vont être attribuées ce mardi au Cameroun. Le Sénégal et le Cap-Vert vont se disputer le premier billet à 17h au stade de Bafoussam (à l’ouest du Cameroun).

Après une phase de poules décevante, les partenaires de Sadio Mané, finalistes de la dernière édition, vont tenter d’offrir un spectacle plus séduisant en 8e de finale. En trois sorties dans cette CAN 2022, ils n’ont pour l’instant inscrit qu’un seul but sur penalty face au Zimbabwe (1-0). Avant d’être tenus en échec par la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0). De quoi donner de l’espoir aux Capverdiens, qui restent sur un nul face au Cameroun (1-1). Le match sera à suivre sur beIN SPORTS 1.

Le Maroc veut confirmer son bon début de tournoi

Dans la foulée, le Maroc tentera de confirmer son bon début de tournoi face au Malawi en début de soirée. Sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, les Lions de l’Atlas espèrent surfer sur leurs dernières prestations.

Dans un groupe pourtant relevé, les joueurs de Vahid Halilhodzic ont terminé en tête après une victoire face au Ghana (1-0), une autre contre les Comores (2-0) et un nul devant le Gabon (2-2). Avec leur défense solide et leurs nombreux talents, les coéquipiers d’Achraf Hakimi semblent avoir une belle carte à jouer cette année. A condition de bien négocier ce 8e de finale. Coup d’envoi 20h, à suivre sur beIN SPORTS 1.