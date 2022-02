CAN 2022: Alhadhur, le défenseur-gardien des Comores, met son maillot scotché aux enchères

Eliminés lors des huitièmes de finale de la CAN 2022, les Comores ont été l’une des surprises de la compétition. D’autant que la sélection a dû faire jouer un défenseur au poste de gardien lors du match contre le Cameroun. Sur les réseaux sociaux, le concerné Chaker Alhadhur a indiqué mettre le maillot de cette rencontre aux enchères. La somme obtenue sera reversée à quatre associations.

Cette Coupe d’Afrique des nations risque de rester dans les mémoires de nombreux fans de football. Si le Sénégal a remporté cette compétition au détriment de l’Egypte lors des tirs au but, une sélection s’est distinguée des autres. Au courage, les Comores ont montré un beau visage et ont réussi l’exploit de se qualifier pour les phases finales de la CAN 2022.

Fait encore plus improbable, le défenseur Chaker Alhadhur a été contraint d’évoluer au poste de gardien lors du 8e de finale contre le Cameroun. Malgré l’élimination, le joueur de l’AC Ajaccio n’a pas oublié ce moment et a mis son maillot aux enchères, dont les fonds récoltés seront distribués à quatre associations.

"L’intégralité des bénéfices de cette vente aux enchères sera reversée à quatre associations: Les Coelacanthes et le Centre Social Anfia Ibrahim ; Humanipedie ; Sourire d’Orphelins", a expliqué Alhadhur sur Twitter.

Les coulisses d’un match improbable

Pourtant testé négatif au Covid-19 - après un premier test positif - peu avant la rencontre face au Cameroun, le portier numéro 2 Ali Ahamada (le numéro 1 était blessé) n’avait finalement pas pu participer à la rencontre à cause du nouveau protocole de la Confédération africaine de football.

Résultat des courses, c’est Alhadur qui avait dû enfiler des gants pour défendre les cages de son pays. Malgré ce désavantage, les Comoriens n’ont pas été ridicules, loin de là, et se sont inclinés sur le score de 2-1. Un exploit au vu des conditions dans lesquelles la sélection a dû jouer ce match. Au-delà de l’élimination, les Comores ont gagné le respect de nombreux fans de sport.