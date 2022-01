CAN 2022: avec "Bono", le Maroc tient son grand gardien

Le Maroc va défier le Gabon, ce mardi, pour conclure sa phase de poules de la CAN 2022 (20h). En essayant de réussir un nouveau clean sheet. Pour y parvenir, les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés en 8es, peuvent compter sur Yassine Bounou. Le gardien du FC Séville impressionne depuis qu’il est devenu le n°1 de la sélection.

Il est aujourd’hui considéré comme le deuxième meilleur gardien d’Afrique, derrière Edouard Mendy. Et Yassine Bounou fait honneur à sa réputation depuis le début de la CAN 2022. Le portier du Maroc n’a pas encore encaissé de but au Cameroun. Intraitables lors de leurs deux premières sorties, les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés en 8es de finale, se sont imposés face au Ghana (1-0) et aux Comores (2-0). En conservant leur cage inviolée.

S’il n’a quasiment rien eu à faire contre les Comoriens, "Bono" (son surnom) a dû s’employer face aux Black Stars. Et il a sorti le grand jeu en déviant in-extremis une frappe enroulée de Joseph Paintsil en seconde période, alors que le tableau d’affichage était encore vierge. Une parade spectaculaire qui a permis à son équipe d’aller arracher la victoire grâce à Sofiane Boufal.

Le gardien le plus décisif de Liga

De quoi conforter un peu plus le statut de Bounou, qui n’a encaissé qu’un seul but lors de ses treize dernières sélections. Solide sur sa ligne, imposant dans les airs et à l’aise sur penalty, le portier du FC Séville est devenu un rempart fiable pour le royaume chérifien. Il faut d’ailleurs remonter à septembre 2019 pour trouver un match international où il s’est incliné plus d’une fois (lors d’un amical perdu 3-2 contre la Zambie).

A 30 ans, "Bono" est au sommet de sa carrière. En équipe nationale et en club. Avec seulement deux défaites en Liga, le FC Séville talonne actuellement le Real Madrid en tête du classement (avec 5 points de retard et un match en moins). Et selon les stats fournies par la Ligue espagnole, Bounou a été le gardien le plus décisif de la première moitié de saison, avec un but encaissé toutes les 144 minutes. Mieux qu’Unai Simon et Thibaut Courtois (un but toutes les 123 minutes).

Formé au Wydad Casablanca, doublure à l’Atlético de Madrid

Une belle récompense pour le colosse (1,92m) au parcours sinueux. Né à Montréal, de parents marocains, Yassine Bounou est venu s’installer au à l’ouest du Maghreb lorsqu’il était à l’école primaire. Formé au Wydad Casablanca, l’un des plus grands clubs du pays, il a débuté sa carrière en finale de la Ligue des champions africaine. Titularisé à seulement 19 ans lors du match retour face à l’Espérance Tunis, en novembre 2011. Après quelques apparitions en Botola Pro1, il change encore de continent l'année suivante, pour rejoindre l’Espagne et l’Atlético de Madrid. D’abord en tant que troisième gardien derrière Thibaut Courtois et Daniel Aranzubia, puis comme doublure de Jan Oblak.

Après un prêt de deux ans au Real Saragosse, "Bono" rebondit sous les couleurs de Gérone, alors en deuxième division. Et il contribue à la montée historique du club en Liga. Avant de débarquer au FC Séville à l’été 2019, via un prêt d’un an, et d’être transféré définitivement l’été suivant pour 4 millions d’euros. Son arrivée stade Ramon Sanchez Pizjuan lui permet de s’affirmer comme le gardienn°1 du Maroc durant l’année 2019, marquée par la CAN en Egypte. Après avoir été longtemps dans l’ombre de Munir Mohamedi (titulaire lors du Mondial 2018), il gagne la confiance de Vahid Halilhodzic lorsqu’il succède à Hervé Renard sur le banc.

Dans l’histoire du FC Séville

A mesure de ses performances à Séville (86 matchs, dont 11 en Ligue des champions et 10 en Ligue Europa), il devient incontournable chez les Lions de l’Atlas, avec qui il compte désormais 35 sélections. D’autant qu’il marque les esprits en Andalousie, où il remporte la Ligue Europa 2020 (victoire 3-2 en finale contre l’Inter), bat le record d’invincibilité du club (557 minutes sans prendre de but en Liga) et devient le premier portier à marquer en championnat (en égalisant à la dernière minute contre Valladolid, en mars dernier). Au point de faire déjà partie des plus gardiens de l’histoire du Maroc, aux côtés de Badou Zaki (118 sélections).

Sous contrat jusqu’en 2024, sa valeur est estimée sur le marché à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais avant de penser à son avenir, Yassine Bounou entend bien offrir à son pays un deuxième sacre en Coupe d’Afrique des nations (après 1976). "On va essayer d’aller jusqu’au bout, a-t-il promis en conférence de presse, avant le match face aux Comores. On a envie de faire quelque chose d’important, mais on a les pieds sur terre et on se focalise sur chaque match. L’état d’esprit est très bon dans le groupe. Il y a une bonne ambiance. Le groupe a envie de faire de grandes choses. A nous maintenant de le prouver sur le terrain".