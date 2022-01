Fifa The Best: Edouard Mendy "fier" d'être le premier gardien africain récompensé

Le gardien de Chelsea Edouard Mendy a été élu ce lundi meilleur gardien de l'année 2021 lors de la cérémonie des trophées The Best de la Fifa. Chaudement félicité par ses coéquipiers du Sénégal en pleine CAN, le portier n'a pas caché sa satisfaction.

Comme les autres lauréats, Edouard Mendy n'était pas présent à Zurich ce lundi soir pour recevoir son trophée Fifa The Best de meilleur gardien de l'année 2021. Mais lui avait une bonne excuse, puisque le portier de Chelsea est actuellement en train de disputer la CAN avec le Sénégal. Des Lions de la Teranga qui ont bien fêté ce petit événement, comme l'ont montré plusieurs vidéos publiées par Keita Baldé ou Bouna Sarr sur Instagram.

Acclamé par tous les siens en plein dîner, Mendy a ainsi dû faire un discours en public, au milieu de sa "deuxième famille". Avant, dans un deuxième temps, d'exprimer son ressenti par écrit.

>>> Revivez la cérémonie The Best

Edouard Mendy félicité par les Sénégalais © Instagram/bounasarr

"Quelle fierté de recevoir cette récompense aujourd’hui, a commenté l'ancien joueur de l'OM, Reims ou Rennes sur les réseaux sociaux. Je suis d’autant plus fier d’être le premier gardien africain de l'histoire à remporter ce titre, et j’espère ouvrir la voie à bien d’autres. Le 1er mot qui me vient à l’esprit, c’est MERCI. Merci à ma compagne, mes enfants, ma famille et tous ceux qui m'entourent. Merci aux clubs français qui m’ont formé et permis d’émerger. Merci à mon club de Chelsea, à mon entraîneur, au staff et aux joueurs. Merci à mon pays, le Sénégal, mon sélectionneur et son staff, ainsi qu'à l'ensemble des joueurs de ma sélection."

L'épisode du maillot oublié a été digéré

Et de promettre: "Je vais continuer à travailler sans relâche, comme je l’ai toujours fait, pour maintenir ce niveau de performance et gagner de nouveaux titres. Pour terminer, je voudrais juste vous dire: croyez en vous, en vos rêves, donnez toujours votre maximum, faites vous confiance, tout est possible." Le joueur de 29 ans, qui a connu une éclosion très tardive, en est le parfait exemple.

Notons que sur son visuel, la Fifa n'a cette fois pas oublié de mettre un maillot à Edouard Mendy. En novembre dernier, lors de la révélation en image des finalistes pour le prix, le gardien s'était ému de ne pas apparaître avec la tunique du Sénégal ou de Chelsea sur les épaules, contrairement à ses rivaux, Kasper Schmeichel, Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer.

"Deux jours que je regarde ce post et essaie de comprendre pourquoi, mais je n’ai toujours pas compris, avait-il déploré à l'époque. Est-ce normal que je sois le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal? Est-ce juste pour le Sénégal?" Mais tout est bien qui finit bien.