CAN 2022: les Gabonais Aubameyang et Lemina quittent leur sélection pour raisons médicales

Touchés par le Covid-19, Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Mario Lemina (Nice) sont remis à la disposition de leurs clubs. Les deux joueurs souffrent de lésions cardiaques après leur contamination.

Les deux stars du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, positifs au Covid-19 avant le premier match de leur équipe dans la Coupe d'Afrique des Nations, vont quitter leur sélection et rentrer dans leurs clubs, respectivement Arsenal et Nice, a annoncé lundi leur sélectionneur Patrice Neveu.



"Vu le souci médical que Pierre-Emerick (Aubameyang) et Mario (Lemina) ont rencontré, en accord avec le docteur, mon président de fédération et les joueurs, on a pris la décision sage de les faire rentrer dans leurs clubs afin qu'ils puissent se soigner, être pris en charge", a indiqué Neveu en conférence de presse.

Ils souffrent de lésions cardiaques

Absent lors du premier match face aux Comores, puis testés négatifs à 24 heures de l'affiche face au Ghana, les deux joueurs ainsi que l’attaquant Axel Meyé (Ittihad Tanger) présenteraient des "lésions cardiaques" selon les termes relayés par la Fédération gabonaise. Ce diagnostic a été établi par la commission médicale de la CAF qui "n’a pas voulu prendre de risque", précise la fédération gabonaise.

Aubameyang et Lemina avaient fait parler d'eux quelques jours avant le début de la compétition puisqu'ils avaient été vus en boîte de nuit et sans masque quelques jours plus tôt, en marge de leur stage de préparation. Actuellement 2e du groupe C derrière le Maroc, le Gabon peut valider sa qualification pour les huitièmes de finale ce mardi face aux Lions de l'Atlas (20 heures).